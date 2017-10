Πάτρα: Ξεκινά η προβολή του θρίλερ δράσης «The Foreigner – Ο Εκδικητής»

Από τον 73χρονο σκηνοθέτη Μάρτιν Κάμπελ, δημιουργό του «Casino Royale» το 2006 με τον Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ μας έρχεται η περιπέτεια «The Foreigner – Ο Εκδικητής» με πρωταγωνιστές τον 63χρονο Τζάκι Τσαν και τον 64χρονο αλλοτινό Τζέιμς Μποντ, Πιρς Μπρόσναν σε ρόλους αντιπάλων.

Πρόκειται για ένα καταιγιστικό θρίλερ δράσης (το διαφημιστικό τρέιλερ του ήδη προβάλλεται στα Στερ Odeon στη Βέσο Μάρε) που βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες, και στην Πάτρα την Πέμπτη 12/10/2017 ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ.

Ο Μάρτιν Κάμπελ είναι γνωστός και για την σκηνοθεσία του φιλμ Τζέιμς Μποντ, GoldenEye το 1995 με τον Πιρς Μπρόσναν στο ρόλο του πράκτορα 007 ενώ έχει ακόμη υπογράψει τη σκηνοθεσία στα Green Lantern (2011), The Mask of Zorro (1998) και The Legend of Zorro (2005).

Σύνοψη

Ο «Εκδικητής», με πρωταγωνιστές τους Τζάκι Τσαν και Πιρς Μπρόσναν, είναι ένα καίριο θρίλερ δράσης από τον σκηνοθέτη του «Casino Royale». Η ταινία αναφέρεται στην ιστορία του ταπεινού επιχειρηματία Κουάν (Τσαν), που ζει στο Λονδίνο, του οποίου το κρυμμένο –για πολλά χρόνια- παρελθόν βγαίνει στην επιφάνεια, μέσω μίας εκδικητικής βεντέτας, όταν το μόνο πρόσωπο που του έχει μείνει να αγαπά –η έφηβη κόρη του- δολοφονείται σε ένα «τυφλό» τρομοκρατικό χτύπημα με πολιτικά κίνητρα. Ψάχνοντας ασταμάτητα για την ταυτότητα των τρομοκρατών, ο Κουάν εξαναγκάζεται σε μία σύγκρουση με έναν Βρετανό κυβερνητικό αξιωματούχο (Μπρόσναν), το παρελθόν του οποίου ίσως κρύβει στοιχεία για τους πραγματικούς δολοφόνους.

Παίζουν ακόμα οι: Michael McElhatton, Charlie Murphy, Liu Tao και Orla Brady.

Ο Τσάκι Τσαν είναι και εκ των παραγωγών του φιλμ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ