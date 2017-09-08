Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 Κηδείες - Πένθη
 

ΚΗΔΕΙΑ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡ. ΚΡΙΚΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΛΩΝΗ - ΕΤΩΝ 40

 

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-9-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ.

 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΛΩΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΚΡΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΩΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΟΛΩΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΚΟΛΩΝΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΦΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΛΩΝΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 08/09/2017 12:29

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/455748

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