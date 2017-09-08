Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΗΔΕΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡ. ΚΡΙΚΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΛΩΝΗ - ΕΤΩΝ 40
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-9-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΛΩΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΚΡΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΩΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΟΛΩΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΚΟΛΩΝΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΦΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΛΩΝΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783