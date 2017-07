Εβδομάδα συναυλιών για την Πολυφωνική - ΦΩΤΟ

Εβδομάδα πολλαπλών συναυλιών για την «Πολυφωνική», με ενδιαφέρουσες συναυλίες εκτός Πατρών. Η ανακοίνωση της Πολυφωνικής και το πρόγραμμα:

«Την Τετάρτη 5 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί συναυλία της ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ του Οργανισμού [Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος], στην παραλία του Αλισσού, με πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλισσαίων ‘’Πείρος’’, στις 9.30 το βράδυ και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ θα παρουσιάσει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα που εστιάζεται και στη νεολαία της περιοχής με τα έργα: ‘’RAIDERS MARCH’’, JOHN WILLIAMS, Επεξεργασία: PAUL LAVENDER, ‘’THE NEW WORD SYMPHONY’’, ANTONY DVORAK, Επεξεργασία: ANDREW BALENT, ‘’SPONGEBOB SQUAREPANTS’’, MARK HARISSON, BLAISE SMITH, STEVE HILLENBURG & DEREK DRYMON, Επεξεργασία: PAUL LAVENDER, ‘’PINK PANTHER’’,HENRY MANCINI, Επεξεργασία: PAUL COOK, ‘’THEMES FROM JURASSIC PARK’’, JOHN WILLIAMS, Επεξεργασία: MICHAEL SWEENEY, ‘’CARTOON SYMPHONY’’, Επεξεργασία: LARRY CLARK, ‘’ALADDIN’’, [Arabian Nights- Friend like me- A whole new world], Επεξεργασία: MICHAEL SWEENEY, ‘’DISNEY MAGICAL MARCHES’’, ERIC OSTERLING, ‘’MALAGUENA’’, ERNESTO LECUONA, Επεξεργασία:PAUL LAVENDER, ‘’PIRATES OF THE CARIBBEAN’’, [The Medallion Calls- The black Pearl- One last shot- He’s a Pirate], KLAUS BADELT, Επεξεργασία: MICHAEL BROWN, ‘’ΜΗ ΤΟΝ ΡΩΤΑΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ’’, ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ, Επεξεργασία: ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ, ‘’ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΟΡΟΣ’’, ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ, Επεξεργασία: ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ, ‘’ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ’’, ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ, Επεξεργασία: ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου, η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ [Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά, κρουστά: Γιώργος Λαμπράκος], θα λάβει μέρος στο 35ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ της Πρέβεζας, που οργανώνει η τοπική χορωδία ‘’Αρμονία’’, όπου στη μη διαγωνιστική κατηγορία θα ερμηνεύσει τα έργα: ‘’BELIEVE’’, LIN MARSH, ‘’ALL YOU NEED IS LOVE’’, JOHN LENNON- PAUL McCARTNEY, ‘’ΜΥΡΤΙΑ’’, Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ, ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ‘’ΑΛΦΑΒΗΤΟ’’, Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ, ΧΑΡΗΣ ΠΕΓΙΑΖΗΣ, ‘’ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ’’, Από την παιδική Όπερα ‘’Μαγικό βιολί’’, ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ και το παραδοσιακό: ‘’ΠΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΚΑΜΠΟΥΣ’’.

Το Σάββατο 8 Ιουλίου, η ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ [Διεύθυνση: Σταύρος Σολωμός, πιάνο: Λούση Χριστοδούλου], θα λάβει μέρος στο 2ο Φεστιβάλ Χορωδιών Αρχαίας Ολυμπίας, με την οργάνωση της Μικτής Χορωδίας Πύργου και που θα πραγματοποιηθεί επί τριήμερο, στο όμορφο θέατρο ‘’Δρούβα’’ της περιοχής. Η χορωδία θα ερμηνεύσει τα έργα: ‘’LACRIMOSA’’, Από το REQUIEM KV 626, WOLFGANG AMADEUS MOZART, ‘’CANTIQUE DE JEAN RACINE’’ Op. 11, GABRIEL FAURE, ‘’ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ’’, Στίχοι: ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Επεξεργασία: ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ, ‘’ΑΠΡΙΛΗΣ’’, Στίχοι: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Από το: ‘’Τραγούδι του νεκρού αδερφού’’, ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ, ‘’Σ’ ΑΓΑΠΩ’’, Παραδοσιακό τραγούδι της Σμύρνης, Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ.

Θα ακολουθήσουν η μεγάλη συναυλία για το ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, στο Ρωμαϊκό Ωδείο, τη Δευτέρα 10 Ιουλίου με πέντε τμήματα του Οργανισμού και συναυλία στα Φιλιατρά [Παναγία Βλαχέρνα] την Τετάρτη 12 Ιουλίου με δύο τμήματα.»

