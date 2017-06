Αχαΐα: Υπό αντίξοες συνθήκες οι προσπάθειες προστασίας της Caretta caretta- Μόλις 1 στα 1.000 χελωνάκια ενηλικιώνεται…

Δεκατρείς και πλέον φωλιές χελωνών caretta caretta έχουν καταγραφεί, σημανθεί και χαρτογραφηθεί μέχρι στιγμής στην προστατευόμενη περιοχή Κοτυχίου-Στροφυλιάς στο πλαίσιο παρακολούθησης της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του σπάνιου αυτού είδους στην περιοχή. Σε μια από αυτές βρέθηκαν 121 αυγά ενώ σε κάποιες άλλες 45.

Ωστόσο από τα χιλιάδες χελωνάκια (πέρυσι άγγιξαν τα 3.500 χιλιάδες) που θα γεννηθούν μόλις περίπου το ένα στα 1.000 θα ενηλικιωθεί γεγονός που δείχνει γιατί careta caretta κινδυνεύουν με αφανισμό. Άλλωστε ακόμα και στην προστατευόμενη περιοχή Κοτυχίου-Στροφυλιάς η δουλειά των ειδικών δεν γίνεται χωρίς προβλήματα καθώς δεν λείπουν οι ασυνείδητοι οδηγοί που φθάνουν μέχρι τη παραλία με τ’ αυτοκίνητά τους θέτοντας σε κίνδυνο τους αυγοθαλάμου που δημιουργούν οι μητέρες χελώνες.

«Βρίσκουμε τα χνάρια, τα ίχνη στην άμμο, που αφήνει η χελώνα, είναι σαν να έχει περάσει ένα μικρό τρακτέρ, και σε πιο πάνω σημείο ανοίγει τον αυγοθάλαμο, όπου και εναποθέτει τα αυγά, ξανασκεπάζει την φωλιά της και κατεβαίνει μετά στο νερό. Εμείς μετά με χειρονακτικές εργασίες, όπως κάνουν οι αρχαιολόγοι, προσπαθούμε να σκάψουμε και να εντοπίσουμε την φωλιά, την καταγράφουμε, την χαρτογραφούμε, βάζουμε μια ενημερωτική πινακίδα, ώστε να προσέχουν οι λουόμενοι, και την παρακολουθούμε. Μετά από κάποιες ημέρες βγαίνουν τα χελωνάκια και ξεκινά η διαδικασία για το δύσκολο ταξίδι προς την θάλασσα», σημειώνει ο περιβαλλοντολόγος M.Sc. και υπεύθυνος

Προγράμματος συνεργάτης ΑΡΧΕΛΩΝ Διονύσης Μαμάσης.

Κατά τη διάρκεια των πρωινών περιπολιών, έχουν καταγραφεί να κινούνται, κατά μήκος της παραλίας τροχοφόρα οχήματα θέτοντας σε κίνδυνο τις φωλιές της χελώνας Caretta caretta.

«Δυο από τα μεγαλύτερα προβλήματα, που καταγράφουμε στην περιοχή, είναι οι αυθαιρεσίες των πολιτών, που μπαίνουν με τα αυτοκίνητα, τα 4χ4, μέσα στις αμμώδης παραλίες, αλλά μεγάλο είναι το πρόβλημα και με τα σκουπίδια. Πετάνε μπουκάλια, καφέδες, στην παραλία ωοτοκίας. Θέλουμε την προσοχή των πολιτών» επεσήμανε ο κ. Μαμμάσης.

Την πρώτη χρονιά ο φορέας διαχείρισης κατέγραψε 45 φωλιές και την δεύτερη χρονιά, πέρυσι δηλαδή, 56, με τους υπευθύνους να σημειώνουν ότι «κάθε χρονιά διαφέρει, γιατί η χελώνα το ίδιο καλοκαίρι θα ξαναέρθει περίπου στους ίδιο σημείο να γεννήσει 2-3 φορές, η ίδια όμως δεν θα γεννήσει την επόμενη χρονιά, αλλά μετά από 3-4 χρόνια».

Όταν μετά από δυο εβδομάδες βγουν όλα τα χελωνάκια, ξεκινούν οι εκσκαφές. Ανοίγουν με μεγάλη προσοχή για να καταγράψουν πόσα αυγά μπορεί να έχει η φωλιά και πόσα χελωνάκια κατάφεραν να αναπτυχθούν και να βγουν προς την θάλασσα. Πέρυσι πάνω από 3.500 χελωνάκια βγήκαν στην θάλασσα, όμως οι ειδικοί εξηγούν για ποιο λόγο αυτό το όμορφο θαλάσσιο ερπετό είναι απειλούμενο.

«Από τα 1000 χελωνάκια, που θα βγουν, θα ενηλικιωθούν, θα καταφέρουν να μεγαλώσουν, μόνο 1-2. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι πολύ μεγάλο» τόνισε ο περιβαλλοντολόγος.

«Πολλές είναι οι χελώνες caretta caretta, οι οποίες εντοπίζονται νεκρές ή τραυματισμένες εσκεμμένα, από ασυνείδητους επαγγελματίες ψαράδες, που μπορεί να έχουν πιαστεί στα δίχτυα τους, και να τις έχουν χτυπήσει, επειδή μπορεί να τους έχουν κάνει ζημιά. Επίσης υπάρχουν χελωνάκια, που μόλις βγουν από το αυγό τους θα τα πάρουν αλεπούδες, νυφίτσες, σκυλιά, θαλασσοπούλια, μεγαλύτερα ψάρια, που θα μπουν στην θάλασσα, και όποια από αυτά είναι τυχερά και είναι θηλυκά θα ξαναέρθουν πάλι στην Καλόγρια, στο Κοτύχι μετά από κάποια χρόνια για την ωοτοκία» ανέφερε ο κ. Μαμμάσης «Στο Κόκκινο Πάτρας 107,7».

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και ο ΑΡΧΕΛΩΝ υπέγραψαν φέτος Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την αποτελεσματική προστασία και διατήρηση της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.

Σε αυτό το πλαίσιο οι δύο φορείς συμφωνούν να συνεργαστούν στο έργο: «LIFE EUROTURTLES – Collective actions for improving the conservation status of the EU sea turtle populations».

Το έργο έχει διάρκεια 5 έτη και θα υλοποιηθεί σε ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου με συμμετέχοντες σχεδόν όλα τα Κράτη Μέλη στα οποία η χελώνα Caretta caretta έχει σημαντική παρουσία στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο. Επιπλέον, ο Φορέας Διαχείρισης υλοποιεί με ίδια μέσα την παρακολούθηση της θαλάσσιας χελώνας από την παραλία Καλόγρια μέχρι το ακρωτήριο Κουνουπέλι και από τη Μπούκα της Λιμνοθάλασσας Κοτύχι μέχρι τις Αλυκές Λεχαινών.