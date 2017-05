Οι "Φύλακες του Γαλαξία 2" προσέλκυσαν ήδη 2.000 Πατρινούς

Όπως αναμενόταν εξαιρετικά τα πήγε στα Αμερικάνικα και διεθνή ταμεία η νέα ταινία της Marvel (διανομή στην Ελλάδα από την Feelgood) «Φύλακες του Γαλαξία 2 – Guardians of the Galaxy vol. 2» σε σκηνοθεσία James Gunn με τον αγέρωχο νέο σταρ Κρις Πρατ ως Πίτερ Κουίλ και πάλι και μαζί του όλη την τρελοπαρέα που περιλαμβάνει και το χαριτωμένο μικρό «ανθρωπόμορφο» κλαράκι Groot και το αθυρόστομο και πανούργο ρακούν με τη φωνή του Μπράντλει Κούπερ, τον Ρόκετ.

Η ταινία με την οποία και ξεκινά το φετινό κινηματογραφικό καλοκαίρι τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, παρά τις κάπως υψηλές θερμοκρασίες του σαββατοκύριακου & τον ποδοσφαιρικό αγώνα του τελικού Κυπέλλου της Ελλάδας, τα πήγε αρκετά καλά και στην Πάτρα, κι όπως ανέφερε ο Αλέξης Μπιτούνης από τα Odeon/Ster στη Βέσο Μάρε στο thebest.gr, έκοψε περισσότερα από 2.000 εισιτήρια το πρώτο 4ήμερο της πρεμιέρας της (4-7/5/2017). Το διασκεδαστικό φιλμ προσέγγισε κυρίως νέο σε ηλικία κοινό ενώ το σάουντρακ και τα τραγούδια της περιόδου τέλος ‘70ς και δεκαετίας ’80 που ακούγονται όπως το θαυμάσιο «You don’t love me now» (The Chain) των Fleetwood Mac μας έκανε να ανατρέξουμε στο youtube για να το ανακαλύψουμε και να το ακούσουμε και πάλι!

Η ταινία αν και φορτωμένη από σκηνές δράσης ψηφιακών οπτικών εφέ, γνώριμων πλέον των φιλμ του στούντιο της Μάρβελ, εν τούτοις είναι γεμάτη χιούμορ, έχει καταπληκτικό καστ (ο Κερτ Ράσελ επιβλητικός κακός ως Ego, the planet, παίζει σε 2 σκηνές και ο Σιλβέστερ Σταλόνε), έχει τα τραγούδια που λέγαμε, έχει χημεία μεταξύ του Κρις Πρατ και της Ζόε Σαλντάνα και το κυριότερο μην φύγετε στο φινάλε, στους τίτλους τέλους καθώς θα δείτε όχι μία αλλά πέντε εξτρά μίνι σκηνές ενώ το ραντεβού ανανεώνεται φυσικά για την 3η ταινία των Guardians of the Galaxy το 2019!

Στις ΗΠΑ το φιλμ σχεδόν άγγιξε τα 150 εκατομμύρια δολάρια, το τριήμερο της πρεμιέρας του 5-7/5/2017, νούμερο μεγαλύτερο κατά 55% σε σχέση με το opening του 1ου φιλμ. Χαμός για τους Φύλακες του Γαλαξία 2 και στον υπόλοιπο πλανήτη, με τις εισπράξεις να φτάνουν ήδη τα 283 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή η «χρυσοφόρα» ταινία σε μόλις 2 εβδομάδες ξεπέρασε τα 430 εκατομμύρια δολάρια και πάει σφαίρα όπως εκτιμάται για πάνω από τα 800-900 εκατομμύρια σύνολο!

*Η επόμενη μεγάλη πρεμιέρα είναι την Πέμπτη 11/5, το φιλμ του Βρετανού Γκάι Ρίτσι «Βασιλιάς Αρθούρος – ο Θρύλος του σπαθιού» με τον Τσάρλι Χάναμ και τον Τζουντ Λο (διανομή στη χώρα μας από την Tanweer). Θα το δούμε τόσο στα Στερ/Odeon όσο και στη 2η αίθουσα του Πάνθεον, στην Πάτρα.

Στις ΗΠΑ ο νέος Βασιλιάς Αρθούρος που θα προβληθεί και σε 3d, ντεμπουτάρει την Παρασκευή 12/5 σε πάνω από 3.600 αίθουσες.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ