Καταφθάνει 20 Απριλίου 2017 και στην Πάτρα η διαστημική περιπέτεια "Life"

To μελλοντολογικό θρίλερ «Life» που ήδη παίζεται στις Αμερικάνικες αίθουσες, έρχεται στην Ελλάδα σε διανομή της Feelgood, την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 και θα το δούμε και στην Πάτρα, στα Στερ/Odeon όπου παίζεται το τρέιλερ του.

Μήπως είμαστε καλύτερα μόνοι μας; Μήπως η επαφή μας με εξωγήινη ζωή θα καταλήξει σ΄ αυτό που έπαθαν οι ιθαγενείς της Αμερικής όταν συνάντησαν το πλήρωμα του Κολόμβου; Μέχρι που μπορεί να φτάσει μια εξωγήινη μορφή ζωής για να επιβιώσει;

To «Life» σε σκηνοθεσία του 40χρονου Σουηδού στην καταγωγή δημιουργού Ντάνιελ Εσπινόζα, δίνει τις απαντήσεις μέσα από μία κλειστοφοβική και άκρως ρεαλιστική περιπέτεια που διαδραματίζεται σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό επανδρωμένο με τους Jake Gyllenhaal (Southpaw, Nightcrawler), Ryan Reynolds (Deadpool), Rebecca Ferguson (The Girl on the Train), Hiroyuki Sanada (The Wolverine), Ariyon Bakare (The Dark Knight) και Olga Dihovichnaya (Twilight Portrait).

Σύμφωνα με το στόρι, μια εξαμελής ομάδα του διεθνούς διαστημικού σταθμού ISS έχει ως αποστολή να ανακαλύψει σημάδια ζωής στον πλανήτη Άρη. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι, αφού η αποστολή τους έχει στεφθεί με επιτυχία.

Ο αρχικός ενθουσιασμός αρχίζει να φθίνει, όταν διαπιστώνουν ότι το νέο είδος ζωής που ανακάλυψαν όχι μόνο αναπτύσσεται ταχύτατα, αλλά υπήρξε η αιτία αφανισμού κάθε ζωντανού οργανισμού στον πλανήτη του. Τώρα, απειλεί τα μέλη του πληρώματος που πρέπει να φροντίσουν να μην το μεταφέρουν μαζί τους πίσω στη Γη, αφού κάτι τέτοιο θα είχε ολέθριες επιπτώσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διάρκεια: 103 λεπτά.

Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας στις ΗΠΑ έχουν φτάσει τα 27 εκατομμύρια δολάρια συν περίπου άλλα 38 εκατομμύρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

Επιθυμία των παραγωγών ήταν να γίνει ένα συναρπαστικό θρίλερ που το στόρι του να εξάψει το ενδιαφέρον του κοινού και να αποτελέσει ειδησεογραφικό θέμα στο διαδίκτυο στις μέρες μας.

Όπως ανέφερε ο Jake Gyllenhaal που ήτανε εξαιρετικός στο «Μυστικό του Brokeback mountain» του Ανγκ Λι, η αποστολή μας ξεκινάει με γνώμονα την επιστημονική έρευνα και ανακάλυψη, αλλά σύντομα τα πράγματα παίρνουν μια δραματική τροπή, όταν μαθαίνουμε ακόμη περισσότερα για αυτόν τον οργανισμό που φέραμε στον διαστημικό σταθμό».

Ο σκηνοθέτης Daniel Espinosa στράφηκε στους δικούς του ήρωες και στις ταινίες με παρόμοια θέματα με τα οποία εκείνοι καταπιάστηκαν: ο Ridley Scott στο Alien, ο Stanley Kubrick στο 2001 και ο Andrei Tarkovsky στο Solaris.

«Πιστεύω ότι ο λόγος που τόσο μεγάλοι σκηνοθέτες γύρισαν ταινίες επιστημονικής φαντασίας είναι αυτή η ακαθόριστη γοητεία που προκαλεί το άγνωστο», ανέφερε. «Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι λίγο πολύ συμβατικός. Από την άλλη το διάστημα είναι αχανές. Δεν γνωρίζεις με τι μοιάζει, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκαλέσει. Δεν υπάρχει κανένας ήχος. Είναι πραγματικά τρομακτικό».

Αφού διάβασε το σενάριο, ο Espinosa βρήκε τρόπο να κρατήσει κάποιες αναφορές από τους μεγάλους σκηνοθέτες πρότυπά του, αλλά συνολικά έκανε μια ταινία που φέρει τη δική του προσωπική σφραγίδα. «Όταν διάβασα το σενάριο ένιωσα ότι θα κάνουμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά με πολλά ρεαλιστικά στοιχεία» είπε ο ίδιος, συμπληρώνοντας ότι οι επιστήμονες έχουν πια αποδείξει ότι κάποια στιγμή στο πολύ μακρινό παρελθόν υπήρχε νερό στον πλανήτη Άρη, όπως επίσης ότι στο γαλαξία μας υπάρχουν μικρόβια πολλών χιλιάδων ετών που βρίσκονται σε χειμερία νάρκη μέσα σε κρυστάλλους.

Όλα αυτά προσέδωσαν στην ταινία μια αίσθηση του επείγοντος. Ο παραγωγός David Ellison τόνισε με τη σειρά του ότι "ένα από τα πιο σημαντικά θέματα ήταν ότι όλοι είχαμε στο μυαλό μας ότι θα μπορούσαμε ανά πάσα στιγμή να ανοίξουμε την τηλεόραση και να ακούσουμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν κάνουμε μια ταινία που το στόρι της διαδραματίζεται 500 χρόνια από σήμερα. Δεν ήταν στις προθέσεις μας να κάνουμε μια ταινία αμιγώς επιστημονικής φαντασίας. Θέλαμε να υπάρχουν έντονα στοιχεία πραγματικότητας».

Ο Τζέικ Γκίλενχαλ ανέφερε ότι πρόθεση του σκηνοθέτη Daniel Espinosa ήταν να δημιουργήσει έναν κόσμο αποπνικτικό. Ο Jake Gyllenhaal υποδύεται τον Dr. David Jordan. «Σε άλλες ταινίες που έχω κάνει μπορείς να απομονωθείς από το περιβάλλον και την πραγματικότητα την οποία βιώνεις. Ο Daniel ήθελε να δημιουργήσει έναν κόσμο ζωντανό. Ο Dr. David Jordan βρίσκεται στο σταθμό 473 ημέρες. Κανένας δεν ξέρει τα λημέρια καλύτερα από αυτόν. Τα νέα μέλη που καταφθάνουν θα χρησιμοποιήσουν τον σταθμό σαν βάση για την αποστολή τους: να βρουν τις πρώτες αποδείξεις ζωής στον Άρη», ανέφερε ο δημοφιλής ηθοποιός.

Τέλος ο Καναδός γοητευτικός ηθοποιός Ryan Reynolds υποδύεται τον Rory Adams, έναν αστροναύτη που έχει μεγάλη ευχέρεια στο να κάνει περιπάτους στο αχανές διάστημα. Είναι σαν να λέμε ο ροκ σταρ της αποστολής. Όπως εξήγησε ο Reynolds: «στην πραγματικότητα είναι μηχανικός, κατανοεί πλήρως πως δουλεύει το σκάφος, πώς να φτιάξει ό,τι χαλάει. Ειδικεύεται στο περπάτημα στο διάστημα, καθώς και στο χειρισμό του Canadarm, ενός συστήματος που αρπάζει το όχημα του Άρη όταν εκτοξεύεται στο σύμπαν».

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ