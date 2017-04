Πάτρα: Πάσχα με Μαχητές των δρόμων, Πιγκουίνους, Δαλιδά και Ρ. Γκιρ

Την Πασχαλινή & ανοιξιάτικη περίοδο, μετά τη μικρή κάμψη που πάντα ακολουθεί τις μετά τα Όσκαρ εβδομάδες, η κίνηση ξαναζωηρεύει χάρη και στον αριθμό ταινιών που προγραμματίζονται να προβληθούν, που και φέτος είναι πολλές και δυνατές.

Οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν όλων των ειδών τις ταινίες. Το «μεγάλο» κινηματογραφικό γεγονός του φετινού Πάσχα είναι φυσικά το 8ο φιλμ των Fast & Furious – Μαχητές των Δρόμων (από την Μ. Πέμπτη και ουσιαστικά από την Κυριακή του Πάσχα 16/4, σε διανομή από την UIP) σε σκηνοθεσία Φ. Γκάρι Γκρέι, με Βιν Ντίζελ στο ρόλο του Ντόμινικ Τορέτο και πάλι, Τζέισον Στάθαμ, Ντουέιν Τζόνσον, Σκοτ Ίστγουντ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Κερτ Ράσελ και την – έκπληξη – Σαρλίζ Θερόν με ξανθό ράστα μαλλί σε ρόλο κακιάς και μέρος των γυρισμάτων να έχει γίνει στην Κούβα. Το φιλμ που στις ΗΠΑ βγαίνει 14 Απριλίου στον αριθμό ρεκόρ των 4.200 αιθουσών, πάει για ρεκόρ και είναι η αρχή μίας νέας τριλογίας (θ’ ακολουθήσουν 2 ακόμα ταινίες).

Με καθυστέρηση 4 μηνών, σε σχέση με την έξοδο της στις ΗΠΑ, θα δούμε στις 27/4 (από την Σπέντζος Φιλμ) την «Μέρα των Ηρώων/Patriots Day» του Πίτερ Μπεργκ που βασίζεται στο αληθινό περιστατικό της βομβιστικής επίθεσης στον μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013 που είχε τρεις νεκρούς. Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ υποδύεται τον ήρωα αστυνομικό Τομ, ο οποίος σχηματίζει μία ομάδα έρευνας που απαρτίζεται από θαρραλέους επιζήσαντες, εθελοντές και ντετέκτιβ. Συμπρωταγωνιστούν οι Κέβιν Μπέικον, Τζον Γκούντμαν, Μισέλ Μόναχαν, Khandi Alexander, Τζ. Κ. Σίμονς και ο Alex Wolff στο ρόλο του συνωμότη/βομβιστή Dzhokbar Tsarnaev.

Ο 68χρονος γκριζομάλλης σούπερ σταρ Ρίτσαρντ Γκιρ συνεχίζει να επιλέγει ασυνήθιστους ρόλους όπως αυτόν ενός Εβραίου στη Ν. Υόρκη, του Norman Oppenheimer στο φιλμ «Norman the Moderate rise & tragic fall of a N. York fixer/Ο Κύριος Τίποτα» του Joseph Cedar. Η ταινία όπου επίσης παίζουν οι Μάικλ Σιν, Νταν Στίβενς, Στιβ Μπουσέμι, Χανκ Αζάρια & Lior Askenazi έχει ήδη προβληθεί στα Φεστιβάλ Telluride & Τορόντο (από την Tanweer, στις 20/4/2017). Πρόκειται για ρόλο ζωής για τον Γκιρ, όπως έχει γραφτεί, έναν μεσήλικα άνδρα που είναι μηχανορράφος, αισιόδοξος και θεωρείται ένα μυστήριο.

Για τους λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας, έρχεται 20 Απριλίου 2017 από την εταιρεία Feelgood, το «Life» του Ντάνιελ Εσπινόζα, ένα μελλοντολογικό θρίλερ με στοιχεία από «Άλιεν», «Passengers» και «The Martian». Το καστ είναι ένας κυρίαρχος λόγος για να την δούμε (Ράιαν Ρέινολντς, Τζέικ Γκίλενχαλ και Ρεμπέκα Φέργκιουσον), ωστόσο το εμπορικό ξεκίνημα στις ΗΠΑ ήταν κάπως μουδιασμένο (σε δυόμιση εβδομάδες βρίσκεται στα 27 εκατομμύρια δολάρια).

Με πολλή φόρα και όρεξη να επαναλάβει την σούπερ επιτυχία του 1ου φιλμ, που πλησίασε τα 800 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς, μας έρχονται επίσης, από την Feelgood, στις 4/5/2017, οι Guardians of the galaxy vol. 2 – Φύλακες του Γαλαξία 2, του Τζέιμς Γκαν με τον σταρ πλέον Κρις Πρατ και πάλι πρωταγωνιστή, την Ζόι Σαλντάνα και όλη την καταπληκτική ομάδα του που περιλαμβάνει τον Rocket και τον Baby Groot (φωνή του Ντιν Ντίζελ). Λίγο πιο μετά, στις 11 Μαίου από την Tanweer, θα δούμε τον «Βασιλιά Αρθούρο: Ο Θρύλος του σπαθιού – Arthur, legend of the Sword» σε σκηνοθεσία του Γκάι Ρίτσι με τον Βρετανό ανερχόμενο ηθοποιό Τσάρλι Χάναμ στον κεντρικό ρόλο και μαζί τον Τζουντ Λο στο ρόλο του κακού και τους Έρικ Μπάνα, Άστριντ Μπέργκες. Η ταινία βγαίνει παράλληλα με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ.

Για τα παιδιά έχουμε το «March of the Penguins 2: the call – Το ταξίδι του αυτοκράτορα 2» του Λικ Ζακέτ (από την Feelgood, πρεμιέρα το Πάσχα) που είναι συνέχεια της 1ης αξιόλογης ταινίας για τους «αυτοκρατορικούς» πιγκουίνους. Θα την δούμε μεταγλωττισμένη στα ελληνικά με τον Διονύση Σαββόπουλο αφηγητή, ο οποίος έχει επιμεληθεί και τα κείμενα.

Στα παιδιά απευθύνεται και το φιλμ «Rock Dog/Μπάντι ο Ροκ σταρ” (20/4 από την Tanweer) ενώ 15 Ιουνίου 2017 αναμένουμε και το «Cars – Αυτοκίνητα 3» σε σκηνοθεσία Brian Fee, από την Feelgood. Για τους λάτρεις του γαλλικού σινεμά, θα δούμε πασχαλιάτικα, από την Πέμπτη 20/4 την ταινία για τη ζωή της θρυλικής ερμηνεύτριας Δαλιδά (είχε γεννηθεί στο Κάιρο το 1933 και έλαμψε στο ευρωπαικό μουσικό στερέωμα τις δεκαετίες του ’60 και ’70), το «Dalida…ciao amore», από τη Seven Films και την Rosebud.21, στην 2η αίθουσα του Πάνθεον, στην Πάτρα. Το φιλμ σε σκηνοθεσία Lisa Azuelos με τους Ρικάρντο Σκαμάρτσιο και Sveva Alviti, χαρακτηρίστηκε το γεγονός της χρονιάς από το Paris Match.

Σε σινεφίλ μονοπάτια κινούνται και τα φιλμ «Ares, κίνδυνος στο Παρίσι», μία μελλοντολογική περιπέτεια με φόντο ένα δυστοπικό Παρίσι το 2035, (από 20/4 σε διανομή της Odeon), το «Bitter Harvest» με φόντο την Σοβιετική Ουκρανία των αρχών του 1930 με τους Μαξ Άιρονς, Σαμάνθα Μπαρκς και Τέρενς Σταμπ (από 20/4 σε διανομή της Odeon), τo «Un sac de billes – Ο Δρόμος της διαφυγής» με μία συγκινητική ιστορία που εκτυλίσσεται στην Γαλλία της Γερμανικής κατοχής, με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τους αγαπητούς σταρ στη Γαλλία Πατρίκ Μπρελ και Κριστιάν Κλαβιέ (από την Κυριακή του Πάσχα 16/4 από την Odeon) και η «Μυστική Γραφή» του Τζιμ Σέρινταν με την Ρούνι Μάρα, τον Έρικ Μπάνα και τους Τζακ Ρέινορ, Τέο Τζέιμς (από την Μ. Πέμπτη στη 2η αίθουσα του Πάνθεον – διανομή από Tanweer).

Όσο για τη συνέχεια, το καλοκαίρι θα έχει μεγάλες πρεμιέρες, από τη νέα ταινία των Πειρατών της Καραιβικής με τον Τζόνι Ντεπ ως κάπτεν Σπάροου ξανά και «κακό» ως κάπτεν Σαλαζάρ τον Ξαβιέ Μπερδέμ (25/5 από την Feelgood), έως την κινηματογραφική μεταφορά του «Baywatch» (1/6 από την UIP) σε σκηνοθεσία Σεθ Γκόρντον με τους Ντουέιν Τζόνσον, Ζακ Έφρον, Αλεσάντρα Νταντάριο και cameo εμφανίσεις από τους Ντέιβιντ Χάσελχοφ και Πάμελα Άντερσον και την «Wonder woman» (στο ρόλο η Gal Gadot) που ανακαλύπτει τη δύναμη της πολεμίστριας μέσα της (8/6 από την Tanweer) έως τη «Μούμια – The Mummy» σε σκηνοθεσία Alex Kurtzman με τους Τομ Κρουζ και Ράσελ Κρόου (15 Ιουνίου από την UIP) και το «Transformers 5: Ο Τελευταίος ιππότης» του Μάικλ Μπέι (22/6 από την UIP) με τους Μαρκ Γουόλμπερκ και Τζος Ντουχαμέλ.

Τέλος 19/5 στις ΗΠΑ βγαίνει (αναμένουμε ενημέρωση από την Odeon για το πότε ακριβώς θα έρθει και στην Ελλάδα) το «Alien: Covenant» σε σκηνοθεσία του 80χρονου Ρίντλει Σκοτ μ’ ένα τρέιλερ που κόβει την ανάσα και τον τρόμο των αποκρουστικών και αιμοδιψών alien να ξαναζωντανεύει. Η Κάθριν Γουότερστοουν είναι η νέα πρωταγωνίστρια στα χνάρια της Σιγκούρνι Γουίβερ. Παίζουν και οι Μάικλ Φασμπέντερ, Billy Crudup, Danny Mc Bride και Demian Bichir.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ