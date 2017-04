Ναύπακτος: To "Step to a Dream" για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Διαπολιτισμικών Σχέσεων, σε συνεργασία με τον Ρωσικό Οργανισμό "Παιδικό / Εφηβικό Φεστιβάλ – Step to a Dream”, την Κοιν.Σ.Επ. "Προβάλλω τη Ναυπακτία" (Go Nafpaktia) και άλλους φορείς, διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον παιδικό διαγωνισμό χορού «Step to a Dream».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του, καθιερωμένου πλέον, διεθνούς φεστιβάλ «Lepanto Folk Festival» , στην Ναύπακτο, στις 28 Ιουνίου 2017.

Απευθύνεται σε χορευτές από 6 - 20 ετών και περιλαμβάνει διάφορα είδη χορού όπως, κλασικό μπαλέτο, παραδοσιακούς χορούς, σύγχρονες τάσεις: modern, jazz, disco, hip-hop κ.ά.

Σκοπός του διαγωνιστικού αυτού φεστιβάλ είναι να αναδειχθούν νέα ταλέντα και να ενοποιηθούν χορευτές από όλο τον κόσμο, προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες.

Το φεστιβάλ αυτό διοργανώνεται για αρκετά χρόνια στην Σοβιετική Ένωση και φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα πραγματοποιηθεί σε άλλη χώρα. Είναι μια καλή ευκαιρία για τους νέους χορευτές να συνειδητοποιήσουν την δυναμική τους στον τομέα της Τέχνης και ότι αξίζει να υποβληθούν σε διαδικασία ανταγωνισμού.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και 30 Απριλίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην εδώ.