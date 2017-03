Οι "Πειρατές της Καραϊβικής 5" στις 26 Μαΐου στις αίθουσες -ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ

Με πολύ μεγάλο προυπολογισμό αλλά και ένα εντυπωσιακό τρέιλερ που βγήκε στη δημοσιότητα, καταφθάνει σε δυόμιση μήνες, στις 26 του Μάη 2017 το τέταρτο σίκουελ των «Πειρατών της Καραϊβικής», με τίτλο Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales – Οι νεκροί δεν λένε παραμύθια». Το φιλμ που θα προβληθεί και σε 3d, θα το δούμε στις ελληνικές αίθουσες και στην Πάτρα, την ίδια ημερομηνία σε διανομή της Feelgood.

Επίκεντρο της πολυαναμενόμενης υπερπαραγωγής που έρχεται 6 περίπου χρόνια από την προηγούμενη ταινία του franchise, τους «Πειρατές της Καραιβικής: On Stranger Tides» και 14 χρόνια από την 1η που είχε σαρώσει εμπορικά, είναι ο ήρωας-φάντασμα-εκδικητής που τον υποδύεται ο Ισπανός βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος αποκαλύπτει τη βεντέτα του με τον Τζακ Σπάροου – Τζόνι Ντεπ.

Την 5η ταινία του θρυλικού πια franchise των «Πειρατών της Καραϊβικής» έχουν σκηνοθετήσει οι Γιοακίμ Ρόνινγκ και Έσπεν Σάντμπεργκ της ταξιδιάρικης φήμης του «Kon-Tiki», και, εκτός από τον εμβληματικό της πρωταγωνιστή Τζόνι Ντεπ (τον Ιούνιο θα γίνει 54 ετών), θα έχει ένα πραγματικά εντυπωσιακό καστ. Όπως έγραψε το σάιτ flix.gr, επιστρέφουν ο Τζέφρι Ρας ως Μπαρμπαρόσα αλλά κι ο Ορλάντο Μπλουμ ως Γουίλ Τέρνερ που έχουμε να δούμε στη θάλασσα από το 2007 και το «Pirates of the Caribbean: At World's End». Η Κάγια Σκοντελάριο κρατά το γυναικείο ενδιαφέρον στη νέα ταινία ενώ μετά τη θρυλική συμμετοχή του Κιθ Ρίτσαρντς, τώρα μια μικρή εμφάνιση θα κάνει και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Ωστόσο το πιο σημαντικό νέο στοιχείο θεωρείται ο νέος «κακός» της ταινίας: ο 49χρονος Χαβιέ Μπαρδέμ που εμφανίζεται ως φάντασμα που δε θα ήθελες ποτέ να συναντήσεις στους εφιάλτες σου!

*Ο Τζόνι Ντεπ εμφανίζεται στη νέα ταινία και ως 20άρης πειρατής με τη βοήθεια φυσικά της τεχνολογίας και των εφέ!

Σύμφωνα με το στόρι, οι δύο ήρωες και νυν εχθροί εμφανίζονται στα νιάτα τους. «Αυτό το αγόρι, ο Τζακ Σπάροου. Μου πήρε όλα όσα άξιζαν στη ζωή μου και με γέμισε με οργή» ακούγεται η φωνή του Χαβιέ Μπαρδέμ να λέει πικρά και απειλητικά.

Το τρέιλερ να σημειώσουμε πως πρωτοπροβλήθηκε αποκλειστικά στο σώου της Έλεν Ντε Τζένερις στις ΗΠΑ την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017.