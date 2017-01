Το νέο φιλμ του Μάρτιν Σκορσέζε "Σιωπή" με φόντο την Ιαπωνία του 17ου αιώνα, στις Πατρινές αίθουσες

To επικό δράμα εποχής «Silence – Σιωπή» σε σκηνοθεσία του 74χρονου Αμερικανού κινηματογραφικού δημιουργού Μάρτιν Σκορσέζε, βγήκε στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της εταιρείας Spentzos Film και προβάλλεται και στην Πάτρα στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε.

Διάρκεια: 159 λεπτά.

Λέγεται πως ο σπουδαίος Martin Scorsese, ο οποίος έχει συνεργαστεί και στο σενάριο της ταινίας, ετοίμαζε και είχε στο μυαλό του το «Silence» εδώ και σχεδόν τριάντα χρόνια.

Η ταινία έχει βασιστεί στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Shûsaku Endô και κυκλοφορεί και σε ελληνική μετάφραση από τις εκδόσεις Καστανιώτης. Το βιβλίο προλογίζει ο Martin Scorsese.

Το «Silence» έχει τιμηθεί με 2 Διακρίσεις από το National Board of Review: Βραβείο Καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και ανάμεσα στις 10 Καλύτερες Ταινίες της Χρονιάς.

Ενδιαφέρον έχει να δούμε αν θα μπορέσει να κατακτήσει κάποιες υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ.

Παίζουν οι:

Andrew Garfield ((The Amazing Spider Man, Hacksaw Ridge – Αντιρρησίας Συνείδησης, Λέοντες Αντί Αμνών), Adam Driver (Star Wars: The Force Awakens, Paterson) και ο Liam Neeson (Schindler’s List, Taken).

Περίληψη:

Ο Πορτογάλος ιεραπόστολος Σεμπαστιάου Ροντρίγκες, φτάνει στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα για να εμψυχώσει τους καταπιεζόμενους χριστιανούς Ιάπωνες, αλλά και να ανακαλύψει την αλήθεια που κρύβεται πίσω από την αποστασία του προκατόχου του, του έμπειρου ιεραπόστολου Φερέιρα, ο οποίος δεν άντεξε τα πολλαπλά μαρτύρια. O Ροντρίγκες θα βρεθεί, κι αυτός, σύντομα μπροστά σε τρομερά ηθικά διλήμματα αλλά κυρίως μπροστά στη σιωπή του Θεού, ο οποίος μοιάζει να αποδέχεται τα φριχτά βασανιστήρια στα οποία υπόκεινται οι πιστοί Του.

Το φιλμ «Silence –Σιωπή» μιλά για την Πίστη και την Θρησκεία και διηγείται την ιστορία δύο Πορτογάλων Ιεραποστόλων του 17ου αιώνα που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι στην Ιαπωνία προκειμένου να αναζητήσουν τον αγνοούμενο μέντορα τους Πατέρα Φερέιρα – στο ρόλο ο Λίαμ Νίσον και να διαδώσουν την Αλήθεια του Χριστιανισμού.

Εκείνη την εποχή στην Ιαπωνία οι φεουδάρχες άρχοντες και οι διοικούντες Σαμουράι ήταν αποφασισμένοι να εξαφανίσουν τον Χριστιανισμό από τον τόπο τους. Οι Χριστιανοί διώκονταν και βασανίζονταν μέχρι να αποστατήσουν, δηλαδή να αποκηρύξουν την Πίστη τους διαφορετικά αντιμετώπιζαν έναν αργό και βασανιστικό θάνατο.

Ο Σκορσέζε σκηνοθέτησε το Silence –Σιωπή από ένα σενάριο που έγραψε με τον Τζέι Κοκς (Gangs of New York, The Age of Innocence). Το σενάριο βασίστηκε στο βραβευμένο μυθιστόρημα που έγραψε ο Σιουσάκου Έντο το 1966 και εξετάζει το πνευματικό και θρησκευτικό ερώτημα περί της σιωπής του Θεού μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Ο Σκορσέζε ξεκίνησε να δουλεύει το σενάριο με τον Κοκς στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Στην ταινία «Σιωπή» συμπρωταγωνιστούν ακόμα ο Ciarán Hinds (Munich) και μερικοί από τους πιο διάσημους ηθοποιούς της Ιαπωνίας, ανάμεσά τους οι Tadanobu Asano, Issey Ogata, Shinya Tsukamoto, Yoshi Oida Yosuke Kubozuka, Ryo Kase και Nana Komatsu.

Το φιλμ λέγεται ότι έχει εξαιρετική φωτογραφία. Τα γυρίσματα είναι αξιοσημείωτο ότι δεν έγιναν στην Ιαπωνία αλλά ξεκίνησαν στις 31 Ιανουαρίου του 2015 στην Ταϊπέι της Ταϊβάν με τον σκηνοθέτη να δηλώνει ότι ήταν από τα πιο δύσκολα γυρίσματα που έχει κάνει ποτέ εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των τοποθεσιών όπως καλύβες βουτηγμένες στην λάσπη ή βραχώδεις λόφοι, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της εταιρείας Σπέντζος Φιλμ.

Ο διευθυντής φωτογραφίας Ροντρίγκο Πιέτρο είχε τις δικές του προκλήσεις να αντιμετωπίσει αφού όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πολλές σκηνές στο σενάριο είχαν μεγάλη διάρκεια με αποτέλεσμα να γυρίζονται για μέρες, όμως το τελικό αποτέλεσμα έπρεπε να δείχνει ότι όλα συνέβησαν μέσα σε λίγες στιγμές.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε έχει σκηνοθετήσει ορισμένα από τα πιο σημαντικά φιλμ του σύγχρονου Αμερικανικού κινηματογράφου όπως «Ο Ταξιτζής», «Οργισμένο είδωλο», «Τα καλά παιδιά – Good fellas» ενώ τιμήθηκε με το Όσκαρ σκηνοθεσίας (και καλύτερης ταινίας) το 2007 για το «The Departed – Ο Πληροφοριοδότης» όπου πρωταγωνιστούσαν οι Τζακ Νίκολσον, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ματ Ντέιμον και Μαρκ Γουόλμπεργκ.

Το «Silence» έχει βγει στις Αμερικάνικες αίθουσες σε περιορισμένη διανομή μέχρι στιγμής με τις εισπράξεις να πλησιάζουν τις 400,000 δολάρια. Στην Ελλάδα προβάλλεται από τις 5 Ιανουαρίου 2017.

*Να προσθέσουμε πως ο Σκορσέζε δείχνει στην ταινία και τα απίστευτα βασανιστήρια που επινοούσαν οι Γιαπωνέζοι προκειμένου να κάμψουν και να τιμωρήσουν τους Χριστιανούς Ιεραπόστολους. Σε μία σκηνή, όπως είπε ο κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Ζουμπουλάκης, οι Ιάπωνες αναγκάζουν έναν άνδρα να πιει καυτό νερό!

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ