ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΑ STER TO ΦΙΛΜ "ΚΡΥΦΗ ΟΜΟΡΦΙΑ- COLLATERAL BEAUTY" ΜΕ ΤΟ ΓΟΥΙΛ ΣΜΙΘ -ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Με ενδιαφέρον αναμένει το Πατρινό σινεφίλ κοινό την ταινία «Κρυφή Ομορφιά - Collateral Beauty» που κάνει την πρεμιέρα της στις ελληνικές αίθουσες, από την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και από την ίδια μέρα θα παίζεται και στην Πάτρα στα Στερ σίνεμας στη Βέσο Μάρε.

Η εταιρεία διανομής του φιλμ Tanweer μας έστειλε το featurette με τίτλο «Finding Collateral Beauty».

Σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Φράνκελ, στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Γουίλ Σμιθ και ένα all star cast που περιλαμβάνει τους Έντουαρντ Νόρτον, Κίρα Νάιτλι, Κέιτ Γουίνσλετ, Έλεν Μίρεν, Μάικλ Πένια, Ναόμι Χάρις και Τζέικομπ Λάτιμορ.

Όταν ένας επιτυχημένος διαφημιστής στην Νέα Υόρκη (Γουίλ Σμιθ) βιώνει μια βαθιά, προσωπική τραγωδία αποσύρεται από την καθημερινή του ζωή. Την ώρα που οι συνάδελφοι και φίλοι του προσπαθούν να τον πλησιάσουν, ο ίδιος αναζητεί απαντήσεις στο σύμπαν, γράφοντας γράμματα στην Αγάπη, τον Χρόνο και τον Θάνατο. Αλλά, μόνο όταν οι σκέψεις του φέρουν απροσδόκητες για τον ίδιο απαντήσεις, θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται πως αυτές οι σταθερές συνδέονται στις ζωές όλων, και πως ακόμη και η πιο βαθιά απώλεια, μπορεί να αποκαλύψει στιγμές με νόημα και ομορφιά.

Η ταινία «Κρυφή Ομορφιά» ξεκίνησε την πορεία της στις Αμερικάνικες αίθουσες την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 έχοντας είναι αλήθεια μεγάλο ανταγωνισμό από ταινίες όπως το «Rogue one, a star wars story». Ξεκίνησε η αλήθεια είναι μέτρια στα ταμεία με τις έως τώρα εισπράξεις στις ΗΠΑ να φτάνουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα περίπου 5 εκατομμύρια από το ξεκίνημα της ταινίας στον υπόλοιπο κόσμο. Όπως γράφτηκε μέχρι στιγμής είναι το χαμηλότερο ξεκίνημα ταινίας του δημοφιλούς μαύρου ηθοποιού Γουίλ Σμιθ.

Από το τρέιλερ πάντως η ταινία δείχνει δυνατή και αρκετά πρωτότυπη και είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι μέρες των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα την βοηθήσουν εμπορικά να κρατηθεί. Όπως προείπαμε, πρωταγωνιστεί ένα all-star καστ, ανάμεσα στους οποίους οι Γουίλ Σμιθ («Suicide Squad», «Concussion»), Έντουαρντ Νόρτον («Birdman or [The Unexpected Virtue of Ignorance]»), Κίρα Νάιτλι («The Imitation Game»), Μάικλ Πένια («The Martian»), Ναόμι Χάρις («Spectre») και Τζέικομπ Λάτιμορ («The Maze Runner»). Μαζί τους οι βραβευμένες με Όσκαρ, Κέιτ Γουίνσλετ («The Reader», «Steve Jobs») και Έλεν Μίρεν («The Queen», «Trumbo»).

Η σκηνοθεσία είναι του βραβευμένου με Όσκαρ, Ντέιβιντ Φράνκελ («Dear Diary», «The Devil Wears Prada»), σε πρωτότυπο σενάριο του Άλαν Λόεμπ («Wall Street: Money Never Sleeps», «21»).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ