ΝΤΥΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΙΝΟΜΑΙ: ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΑ ΠΙΟ TRENDY ΠΑΝΟΦΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΑΓΟΡΑ

Η απόκτηση εκείνων των πρακτικών και stylish ρούχων που μας προστατεύουν από την παγωνιά αποτελεί επένδυση, οπότε μια από τις πιο «σοβαρές» και ακριβές αγορές της χειμερινής σαιζόν. Κινηθείτε «μελετημένα». Στο διεθνές προσκήνιο της μόδας πέραν των all time classic επιλογών, δεσπόζουν συγκεκριμένα σχέδια, πατρόν και στυλ τα οποία εξελίχθηκαν στην τελευταία λέξη της ένδυσης. Πού λοιπόν πρέπει να ξοδευτούμε ως ενημερωμένες fashionistas; Ποια είναι τα «so hot right now» πανοφώρια;

Eάν διαθέτετε ήδη κοντά biker ή bomber jackets, όπως και χαλαρά και άνετα layering παλτά και χακί ή σκούρα παρκά, που παραμένουν σε αφθονία στα καταστήματα από πέρυσι, στραφείτε πλέον σε φουσκωτά oversize μπουφάν που φέτος αποκαλούνται puffer ή puffa, αφού είναι πιο πληθωρικά από ποτέ, σαν επιδεικτικές κινητές θερμοφόρες. Σε πολλά μήκη αγκαλιάζουν το σώμα με όλο τους το φάρδος και τον όγκο κατασκευασμένα από τεχνολογικά κυρίως υλικά αλλά και από βελούδο. Stella Mc Cartney, Balenciaga, Moncler, Burberry έχουν την πρωτοκαθεδρία σε …εκτόπισμα.

STELLA MC CARTNEY

STELLA MC CARTNEY

BALENCIAGA

STELLA MC CARTNEY

TOP SHOP - ZARA

MONCLER

Παράλληλα εντυπωσιάζουν τα στρατιωτικά και ναυτικά τζάκετ και παλτά. Χρυσά σιρίτια και κουμπιά, μεγάλα σταυρωτά πέτα ή όρθιοι γιακάδες έχουν την τιμητική τους. Τommy Hilfiger με απόλυτη μούσα τη Τζίτζι Χαντίντ «σαλπάρει» κανονικά ενώ Prada, Givenchy, Gucci, Burberry, Chloe και δημοφιλή, προσιτά πολυκαταστήματα μας πάνε για στρατιωτική εκπαίδευση.

TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER

GIVENCHY

BURBERRY

BURBERRY- GUCCI

MARKS & SPENCER

MANGO - ZARA

Για την εμμονή με το λεοπάρ πανοφώρι που τόσο λατρεύει η Κέιτ Μος και τα κοντά μπουφανάκια της ζούγκλας, έχουμε ξαναγράψει. Cavalli, Tom Ford, Isabel Marant, Givenchy, Dries Van Noten, Saint Laurent, Stella Mc Cartney δηλώνουν υπέρμαχοι της άνω ένδυσης με φαντεζί animal prints. Μαζί, ψωνίζουμε αν τολμάμε -και δεν φοβόμαστε πως μας παχαίνουν -τις πιο θεαματικές χρωματιστές γούνες. Gucci, Fendi τις παρουσιάζουν στην πιο ποπ, εκκεντρική παλέτα ροζ, κίτρινου, γαλάζιου ενώ ο οίκος Chloe ποντάρει στο σκούρο καφέ και ο Cavalli σε πολυχρωμία. Όλα τα γουναρικά έχουν τετράγωνες φόρμες, διάφορα μήκη τρίχας και οι γιακάδες έχουν πια σχεδόν εξαφανιστεί. Τέλος, έχουμε επιστροφή της καρό παλτοζακέτας, με τις ανδρικές εκδοχές της Isabel Marant σε πρώτη ζήτηση (και αντιγραφή).

ROBERTO CAVALLI

STELLA MC CARTNEY

GUCCI

FENDI

CHLOE