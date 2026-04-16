Πάτρα: Τρεις άστεγοι στην πλατεία Ομονοίας- «Ο ένας χρήζει ιατρικής φροντίδας», λέει στο thebest.gr κάτοικος της περιοχής

Τρεις άστεγοι κάνουν την εμφάνισή τους το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της πλατείας Ομονοίας στην Πάτρα, προκαλώντας προβληματισμό σε κατοίκους και περαστικούς που επισημαίνουν ότι τα άτομα αυτά θα πρέπει να βοηθηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως αναφέρει κάτοικος της περιοχής στο thebest.gr, «εδώ και μερικές ημέρες βρίσκεται στο σημείο ένας άνδρας που φαίνεται να είναι άστεγος και διαμένει σε στάση λεωφορείου, στο τμήμα της πλατείας στην κάθοδο της Γούναρη». Όπως επισημαίνει, «πρόκειται για άτομο μεγάλης ηλικίας, το οποίο αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, καθώς χρησιμοποιεί «πι», ενώ η γενικότερη κατάστασή του δεν είναι καλή και εκτιμάται ότι χρήζει ιατρικής φροντίδας. Ο ίδιος επιλέγει να κοιμάται στη στάση, καθώς το υπόστεγο του προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, τις τελευταίες ημέρες έχουν εμφανιστεί και δύο γυναίκες στην περιοχή, οι οποίες κινούνται μεταξύ της πλατείας και της ανόδου της Γούναρη. Όπως αναφέρει, «δείχνουν σχετικά καλοστεκούμενες, ωστόσο εκτιμάται ότι είναι επίσης άστεγες, καθώς τις βραδινές ώρες αποχωρούν από το παγκάκι όπου κάθονται στην πλατεία και κατευθύνονται σε κλειστό κατάστημα εστίασης για να περάσουν τη νύχτα».

Ο κάτοικος διευκρινίζει ότι «δεν υπάρχει φόβος ή κάποια ενόχληση για τους κατοίκους και τους περαστικούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια ή επικοινωνία με τον Δήμο Πατρέων».

Ωστόσο, εκφράζει προβληματισμό σχετικά με το αν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα συγκεκριμένα άτομα, τονίζοντας πως θα ήταν προς όφελός τους να φιλοξενηθούν σε κάποιον οργανωμένο χώρο. Όπως σημειώνει, ο ίδιος έχει προσπαθήσει να βοηθήσει τον άνδρα προσφέροντάς του φαγητό, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα του παραπέμπει σε άνθρωπο που χρειάζεται άμεση φροντίδα και υποστήριξη.

Ακόμη μία κάτοικος της περιοχής, η οποία επικοινώνησε με το thebest.gr, αναφέρει ότι έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, μέσω της Κοινωνικής Λειτουργού στο Κέντρο Κοινότητας (Βενιζέλου και Σολωμού). Όπως σημειώνει, «μετά την ενημέρωσή της για την παρουσία του άνδρα που κοιμάται στη στάση, υπήρξε επικοινωνία με τις υπηρεσίες, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος μετακινήθηκε από το σημείο και βρέθηκε σε παγκάκι της περιοχής».

Η ίδια περιγράφει ότι η κατάσταση του είναι επιβαρυμένη και επισημαίνει την ανάγκη για βασική φροντίδα, όπως σίτιση και υγιεινή. Αναφέρει επίσης ότι ενημερώθηκε πως θα κινητοποιηθούν κοινωνικές υπηρεσίες δρόμου, ωστόσο, όπως υποστηρίζει, μέχρι στιγμής η παρέμβαση που έγινε ήταν η παροχή κουβερτών.

Παράλληλα, αναφέρει ότι απευθύνθηκε και σε δομή φιλοξενίας αστέγων στην περιοχή, εκφράζοντας την άποψη ότι απαιτείται πιο άμεση και ουσιαστική υποστήριξη. Όπως τονίζει, ο άνδρας εξακολουθεί να εμφανίζεται στο σημείο τις τελευταίες ημέρες, είναι επικοινωνιακός αλλά συχνά συναισθηματικά φορτισμένος, ενώ η ίδια ζητά να υπάρξει συνολική μέριμνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.