Συνταγή για αφράτα κεφτεδάκια τόνου

Σε περίπου μια ώρα μπορούμε να έχουμε έτοιμη μια απολαυστική συνταγή – ότι πρέπει για αυτή την περίοδο, αλλά και για τον ωραίο καιρό: κεφτεδάκια τόνου.

Ένα φαγητό γευστικό, χορταστικό που μπορούμε να συνοδεύσουμε με σαλάτα ή λαχανικά.

Τα υλικά

2 μεσαίες πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε τέταρτα

3–4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 1/2 κουταλιά της σούπας μαγιονέζα light

Ξύσμα από 1 λεμόνι

3 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε λεπτές φέτες

150 γρ. τόνος, στραγγισμένος

2 φέτες ψωμί

1 αυγό, ελαφρώς χτυπημένο

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (για πανάρισμα)

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Προθερμάνετε το φούρνο στους 200°C / 180°C με αέρα.

Βάλτε τις πατάτες σε μια κατσαρόλα, καλύψτε με κρύο νερό και βράστε. Μειώστε τη φωτιά και σιγοβράστε για 15–20 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν.

Στραγγίστε τις πατάτες και επιστρέψτε τις στην κατσαρόλα μαζί με το ελαιόλαδο, τη μαγιονέζα, το ξύσμα λεμονιού, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, αλάτι και μια γενναιόδωρη ποσότητα μαύρου πιπεριού. Λιώστε τα όλα μαζί μέχρι να γίνει ένας ομοιογενής πουρές. Ανακατέψτε τον τόνο και αφήστε στην άκρη.

Βάλτε το ψωμί σε πολυκόφτη και χτυπήστε μέχρι να γίνει πούδρα. Βάλτε το αυγό, το αλεύρι και την πούδρα από το ψωμίσε τρία ξεχωριστά ρηχά μπολ.

Πλάστε το μείγμα τόνου σε έξι κεφτεδάκια. Αλευρώστε τα πρώτα, μετά βουτήξτε τα στο αυγό και τέλος καλύψτε τα με την πούδρα από το ψωμί.

Τοποθετήστε τα σε ταψί και ψήστε για 15 λεπτά ή μέχρι ροδίσουν.

Πηγή: Vita