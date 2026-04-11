«Η Ανάσταση σηματοδοτεί την ελπίδα»

Μέσα στο σκοτάδι των καιρών και τους αποπνικτικά γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, όπου η ελπίδα συνθλίβεται από την κατάρρευση των αξιών και η καρδιά του ανθρώπου «βαραίνει» και βιώνει μοναξιά ανατέλλει εκ νέου το φως της Αναστάσεως· φως ἀνέσπερον, μεθεκτόν, ἄφθαρτον, ἀκήρατον και ἀΐδιον, το οποίο κανένας ζόφος δεν μπορεί να κρύψει.

Ο Χριστός, ο σωτήρας και φωτοδότης, το «φῶς ἐκ φωτός», αποκαλύπτεται ως η πηγή της ζωής και της αφθαρσίας. Διά της καθόδου Του εις τον Ἅδην, «Θανάτῳ θάνατον πατήσας», αφού συνέτριψε δια παντός τον θάνατο και ελευθέρωσε τους ανθρώπους από την φθορά της αμαρτίας. «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός», όχι μόνον ο ουρανός, αλλά και η γη και τα καταχθόνια, γιατί η Ανάσταση αφορά τους ζωντανούς, τους κεκοιμημένους και ολόκληρη την πλάση.

Η Ανάσταση αποτελεί φανέρωση της τρισήλιου θεότητος. Αποτελεί αποκάλυψη της Αλήθειας. Αποτελεί την απάντηση στην αγωνία του ανθρώπου. Η Εκκλησία, ως σώμα του Αναστάντος Χριστού, καλείται να μεταδώσει αυτή την αλήθεια στον κόσμο. Η Ανάσταση δεν είναι μόνο ένα γεγονός πίστης, αλλά μια πρόταση στάσης ζωής που απευθύνεται σε όλους. Είναι μια πρόσκληση να ξαναβρούμε την ελπίδα που φαίνεται να εκλείπει, να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας και να τις ιεραρχήσουμε με σύνεση και σοφία, αλλά κυρίως να οικοδομήσουμε έναν κόσμο πιο ανθρώπινο, πιο φωτεινό και πιο αληθινό.

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από μια βαθιά κρίση νοήματος, μια βαθιά κρίση αξιών. Η απεραντοσύνη των αγαθών δεν μπόρεσε να γεμίσει την ψυχή των ανθρώπων, αντίθετα ολοένα και την αδειάζει, οδηγώντας τον σε μια αίσθηση κενού. Η ελπίδα, ως υπαρξιακή στάση, φαίνεται να υποχωρεί μπροστά στην ανασφάλεια, την ματαιοδοξία και τον φόβο. Η Ανάσταση, όμως, αποκαθιστά αυτή τη σχέση και προσφέρει μια νέα αρχή: όχι ως αφηρημένη έννοια, αλλά ως εμπειρία ζωής.

Τελικά, το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου είναι πιο επίκαιρο και πιο αναγκαίο από ποτέ: ότι ακόμα μετά το πιο βαθύ σκοτάδι, έρχεται πάντα το φως και ο άνθρωπος αν το θέλει μπορεί να φωτιστεί από το ανέσπερο φως και έτσι να βρει ξανά τον δρόμο του, για μια ζωή αληθινή.