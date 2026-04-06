Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τα 10 ολισθήματα

Με αφορμή την τελευταία συνέντευξη του αναμενόμενου ηγέτη της κεντροαριστεράς και πρώην πρωθυπουργού κατάλαβα ότι τελικά ο λύκος μόνο γούνα αλλάζει.

Παρακολούθησα χωρίς καμία έκπληξη μία συνέντευξη που απλά προσβάλει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Οι αντιφάσεις σε όλη την διάρκεια μαζί με την παραπληροφόρηση ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά κάνοντας αυτήν την συνέντευξη ελάχιστης αξίας όσον αφορά τις αλήθειες για την περίοδο 2015-2019.

Αν επρόκειτο να σχολιάσω ολόκληρη την συνέντευξη θα έπρεπε να γράψω βιβλίο. Για αυτό αρκέστηκα μόνο σε 10 σημεία που αφορούν την περίοδο της διακυβέρνησης του.

Αντιφάσεις γιατί ενώ αρχικά φαίνεται ότι ο πρώην Π/Θ αποδέχεται τα λάθη του για την περίοδο 2015-19 στην συνέχεια σε ανάλυση της θλιβερής 5ετίας μας βγάζει όλες τις κινήσεις του σωστές.

Αλλά για να δούμε στην ανάλυση σε 10 βασικά σημεία της συνέντευξης που αφορούσαν την διακυβέρνηση του την περίοδο 2015-19.

1. «Η Novartis πλήρωσε πάνω από 300 εκατομμύρια πρόστιμο στις ΗΠΑ που αφορούσαν και πρακτικές στην Ελλάδα.» μας είπε με στόμφο ο πρώην Π/Θ

a. Όλα καλά μέχρι εδώ, αλλά παρέλειψε να μας πεί ότι αυτά αφορούσαν πρακτικές με τους γιατρούς και όχι με πολιτικούς που ήταν ξεκάθαρο από την έρευνα στις ΗΠΑ.

b. Η κυβέρνησή του όμως τι έκανε? Αγνόησε τις ανορθόδοξες πολιτικές της εταιρείας με τους γιατρούς πελάτες της, και στράφηκε προς 11 πολιτικούς της αντιπάλους, παρεμβαίνοντας στην δικαιοσύνη, αγνοώντας το κράτος δικαίου, για το οποίο σήμερα μας κουνάει το δάχτυλο. Να σημειώσουμε βέβαια ότι το ελληνικό δημόσιο έχασε μια τεράστια ευκαιρία να εισπράξει από την γνωστή πολυεθνική κάποιες δεκάδες εκατομμύρια που θα ήταν τα πρόστιμα, αν η τότε κυβέρνηση είχε ασχοληθεί μαζί της.

c. Για την ιστορία να πούμε ότι οι 10 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν και ο υπουργός δικαιοσύνης του Σύριζα, κος Δημήτρης Παπαγγελόπουλος καταδικάστηκε αμετάκλητα για κατάχρηση εξουσίας. Ο Σταύρος Κοντονής, υπουργός δικαιοσύνης για το 2016 ανέφερε ξεκάθαρα για την ύπαρξη παρακράτους την περίοδο 2015-19 το 2020 οπότε και διαγράφηκε από τον Σύριζα.

2. «Για τις άδειες των καναλιών κάναμε λάθος, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που καταγγείλαμε την συμμετοχή του Καλογρίτσα στην διαδικασία» μας είπε ανερυθρίαστα ο πρώην Π/Θ.

a. Ξέχασε όμως να μας πεί ότι στην διερεύνηση της υπόθεσης, αποδείχτηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η συμμετοχή του Καλογρίτσα ήταν ήδη στημένη από το δεξί του χέρι, Νίκο Παππά, ο οποίος αργότερα για αυτήν την περίπτωση καταδικάστηκε για κατάχρηση εξουσίας (13-0) από το ειδικό δικαστήριο.

b. Αρχικά ο Χρήστος Καλογρίτσας, μέσω της εταιρείας του «Τοξότης», συμμετείχε ενεργά στον διαγωνισμό του 2016 για τις τέσσερις τηλεοπτικές άδειες, καταφέρνοντας να αναδειχθεί ως ένας από τους υπερθεματιστές, προσφέροντας υψηλό τίμημα. Η συμμετοχή του κατέρρευσε όταν αποκαλύφθηκε ότι δεν μπορούσε να καταβάλει την πρώτη δόση του τιμήματος, παρ’ όλες τις προσπάθειες που είχαν κάνει στελέχη του Σύριζα να τον χρηματοδοτούσαν μέσω συστημικών Τραπεζών και μέσω του σκανδάλου της εγγύησης των «βοσκοτόπων» στην Ζάκυνθο.

3. «Η συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια ευεργετική για την Ελλάδα συμφωνία και η παράδοση της γλώσσας και της Ιθαγένειας είχε προαποφασισθεί πριν από πολλά χρόνια το 1958»

a. Καμία τέτοια συμφωνία δεν υπήρξε ποτέ και η περίπτωση της γλώσσας και της Ιθαγένειας πρώτο μπήκε στο τραπέζι επι των ημερών του.

b. Επίσης εξέφρασε το παράπονο ότι ο Μητσοτάκης ανέφερε ότι η συμφωνία ήταν αντάλλαγμα για την μη εφαρμογή της επόμενης προ νομοθετημένης μείωσης συντάξεων του 2018, η οποία «συμπτωματικά» και ως δια μαγείας δεν εφαρμόστηκε ποτέ χωρίς καμία αντίδραση από τους δανειστές.

4. «Ο Σαμαράς άφησε άδεια ταμεία και δεν ολοκλήρωσε ποτέ το 2ο μνημόνιο» μας είπε ο πρώην Π/Θ, ελπίζοντας και πάλι στην φτωχή μνήμη των ακροατών.

a. Για να θυμηθούμε λίγο τα ιστορικά δεδομένα.

Ο Σαμαρά παρέλαβε ένα έλλειμα 8% και μέσα σε 2 χρόνια παρέδωσε ένα μικρό πλεόνασμα, περίπου στο 0,8%. Μικρό μεν αλλά πλεόνασμα δε. Οι οικονομία είχε αρχίσει να αντιδρά θετικά, και οι δανειστές καθώς και ένα μέρος των επενδυτών είχαν ανακτήσει την εμπιστοσύνη τους. Οι Οικονομία, τα τέσσερα τελευταία τρίμηνα της διακυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου είχε θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη, και το τελευταίο μάλιστα το μεγαλύτερο στην ΕΕ με 1,7%.

b. Προφανώς και δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το 2ο μνημόνιο, γιατί η καθοριστική ημερομηνία ήταν στις 28/2/2015, όπου η διακυβέρνηση Τσίπρα, αιχμάλωτη των φρέσκων δηλώσεων ότι θα καταργούσε όλα τα μνημόνια, δεν το ολοκλήρωσε ποτέ.

c. Για την ιστορία να πούμε ότι το διακύδευμα της ολοκλήρωσης του 2ου μνημονίου ήταν το περίφημο μαιλ Χαρδούβελη που ζητούσε μέτρα 930 εκατομμυρίων ενώ η τρόικα ζήταγε 1,6 δις. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν να πληρώσουμε το μαιλ Χαρδούβελη περίπου 80 φορές με την συμφωνία του 3ου μνημονίου 6 μήνες αργότερα

5. «Η κυβέρνησή μου είχε χρέη να αποπληρώσει τους επόμενους μήνες»μας είπε με άπλετο θράσος ο πρώην Π/Θ.

a. Εκείνο που εντέχνως παρέλειψε να μας πεί ότι πράγματι είχε χρέη γιατί ακριβώς είμαστε εκτός μνημονίων. Με την μη ολοκλήρωση του 2ου μνημονίου ενεργοποιήθηκε το πρότερο πλάνο αποπληρωμών χωρίς καμία χρηματοδότηση για το μέλλον.

b. Ακόμα θυμόμαστε την φράση της Μερκελ ότι «χωρίς συμφωνία, λεφτά δεν υπάρχουν».

6. «Με το 63% θα μπορούσα να πάω την χώρα όπου ήθελα» και αυτό και αν χρειαζόταν θράσος να μας το πεί.

a. Δεν μας θύμισε ποτέ ότι πρίν το δημοψήφισμα η πρόταση του Γιουνγκέρ ήταν για ένα μνημόνιο 24 δις και ένα μήνα αργότερα έγιναν 72 δις. Και όλο αυτό γιατί με το κλείσιμο των Τραπεζών και τους κεφαλαιακούς ελέγχους, η πραγματική οικονομία δέχτηκε ένα τελειωτικό χτύπημα.

b. Δεν απάντησε ποτέ στις δηλώσεις του πρόσφατα παραιτηθέντος Βαρουφάκη, ότι πήγε στο Μαξίμου το βράδυ του δημοψηφίσματος και αντί για πανηγύρια βρήκε κατήφεια, δυσαρέσκεια και προβληματισμό για το αποτέλεσμα. Γιατί προφανώς αποζήταγαν ένα «ναι» για να έχουν πάτημα για το 3ο μνημόνιο.

7. «Μετά τα CapitalControls είχαμε γρήγορη ανάπτυξη» μας είπε εν συνεχεία με το γνωστό ανέμελο χαμόγελο και το θράσος που τον διακρίνει.

a. Από στοιχεία της Ελστατ και της Eurostat η συνολική ανάπτυξη στη χώρα από το 2015 έως το 2019 ήταν 0,8% ενώ όλη η Ευρώπη είχε 6-7%.

b. Ήταν η τραγική πενταετία, που όλες οι οικονομίες της Ευρώπης με ελάχιστες εξαιρέσεις έτρεχαν με πάνω από 2% ανάπτυξη ετησίως και εμείς τρέχαμε στην Ρωσία και στην Βενεζουέλα για να βρούμε λεφτά.

8. «Οι τράπεζες είχαν πολύ μικρό υφεσιακό κόστος από τις εξελίξεις». Το ακούσαμε και αυτό.

a. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2015 αποτέλεσε ένα από τα πιο καταστροφικά πλήγματα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οδηγώντας σε «εξαΰλωση» κεφαλαίων, εκτόξευση των «κόκκινων» δανείων και δραματική απώλεια καταθέσεων.

b. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος Η συνολική κεφαλαιακή ζημιά εκείνη την περίοδο ήταν 33 δις από ιδιώτες μετόχους και το Ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή οι συστημικές τράπεζες έχασαν περίπου το 92% της αρχικής τους αξίας.

9. «Οι συνολικοί φόροι που επεβλήθησαν την περίοδο 2010-14 ήταν 20,4 δις., ενώ την περίοδο 2015-19 ήταν μόλις 4 δις.» Άλαλα τα χείλη των ασεβών.

a. Εδώ εντέχνως ξέχασε μία λέξη. «επιπλέον» έπρεπε να πεί αλλά εντέχνως του διέφυγε. Γιατί μόνο ο ΕΝΦΙΑ την περίοδο 15-19 ήταν 12 δις.

b. Το ίδιο φτηνό κόλπο έκαναν και με τις μειώσεις των συντάξεων. Εσείς μειώσατε 9 φορές τις συντάξεις ενώ εμείς μόνο 1. Αλλά κρατώντας τις προηγούμενες 9 και κάνοντας επιπλέον 1, και όχι επαναφέροντας τις αρχικές όπως έλεγαν.

c. Αναφέρονται στο επιπλέον λες και δεν υπάρχουν τα προηγούμενα. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να το πεί αυτό, αν αρχικά μηδένιζε την επιπλέον φορολογία και έβαζε μόνο αυτήν που χρειαζόταν και αυτά ήταν μόνο 4 δις.

d. Τα 4 δις λοιπόν που αναφέρθηκε ήταν τα επιπλέον που χρειάστηκε να βάλει μιας και όλοι θυμόμαστε ότι όχι μόνο δεν μειώθηκε κανένας φόρος αλλά αυξήθηκαν ένας μεγάλος αριθμός αυτών.

10. «Το υπερταμείο είναι πλήρως ελεγχόμενο από την Ελλάδα» μας είπε επίσης ο πρώην Π/Θ, χωρίς ίχνος ντροπής

a. Το Υπερταμείο («Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.») ιδρύθηκε το 2016 (Ν. 4389/2016) με διάρκεια 99 ετών, αποτελώντας βασικό όρο του 3ου μνημονίου. Σκοπός του είναι η διαχείριση και αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων και επιχειρήσεων για την αποπληρωμή χρέους, δεσμεύοντας την περιουσία του ελληνικού δημοσίου για 99 και πλέον χρόνια. Το Υπερταμείο που είναι υπό πλήρη έλεγχο των Βρυξελλών έχει απορροφήσει 10,219 ακίνητα του Ελληνικού δημοσίου.

b. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 196 περιγράφει ότι ακόμη και τα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου που δεν έχουν παραχωρηθεί στο Υπερταμείο ελέγχονται από αυτό, όσον αφορά την διαχείρισή τους.

c. Ο εφαρμοστικός νόμος 4389 του 2016 εξηγεί ότι το Εποπτικό Συμβούλιο, το ισχυρό διοικητικό όργανο του Υπερταμείου, εκλέγει, διορίζει και εποπτεύει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 191, απαρτίζεται από πέντε μέλη, τρία εκ των οποίων επιλέγονται από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ τα δύο άλλα (μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος) επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παράγραφος 6 του άρθρου 191, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατόπιν θετικής ψήφου τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών.

d. Αυτά για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος ελέγχει το Υπερταμείο

Δεν θα κρίνω την παρουσία του κου Χατζηνικολάου σε αυτήν την συνέντευξη, γιατί θεωρώ απλά ότι υπέρ σεβάστηκε την φιλοξενία του πρώην Π/Θ και απλά του χαρίστηκε, γιατί αυτά που περιγράφω είναι σίγουρα εν γνώσει του πολύπειρου δημοσιογράφου αλλά και πολλών εξ υμών.

Κώστας Αγγελάκης

