Ηλιόλουστη Κυριακή των Βαΐων στο Pepper, με βακαλάο σκορδαλιά και ψαρόσουπα

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι πλέον εδώ και ο καιρός μας υπόσχεται ηλιόλουστες, ανοιξιάτικες ημέρες.

Την Κυριακή των Βαϊων, μετά την βόλτα μας στο κέντρο, καταλήγουμε στο αγαπημένο Pepper και τον πανέμορφο χώρο του στον πεζόδρομο της Πουκεβίλ.

Εκεί θα μας περιμένουν οι πλούσιες γευστικές επιλογές του σεφ Βανδώρου, με πρωταγωνιστές φυσικά τον βακαλάο σκορδαλιά και άλλα θαλασσινά εδέσματα.

Μάλιστα, από Μεγάλη Δευτέρα, στο Pepper θα υπάρχει πλήρες νηστίσιμο μενού με πιάτα που θα συζητηθούν!

Κάντε την κράτησή σας εγκαίρως με ένα τηλέφωνο στο 261 027 2987.

