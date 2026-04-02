Κέρκυρα: Ένας προορισμός γεμάτος αρώματα και ιστορίες

Βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας, στο Ιόνιο Πέλαγος, απέναντι από τις ακτές της Ηπείρου, και εδώ και αιώνες αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών. Οι επιρροές από τη μακρόχρονη κυριαρχία της Βενετίας, αλλά και από τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, είναι εμφανείς σε κάθε γωνιά του νησιού: στα καντούνια της πόλης, στα επιβλητικά φρούρια, στα αρχοντικά κτίρια και στις πλατείες που θυμίζουν περισσότερο ιταλική πόλη παρά ελληνικό νησί.

Το Πάσχα στην Κέρκυρα δεν είναι απλώς μια θρησκευτική γιορτή αλλά μια εμπειρία που συνδυάζει μουσική, ιστορία και έντονο συναίσθημα. Τα καντούνια γεμίζουν κόσμο, οι καμπάνες χτυπούν ασταμάτητα και η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ενέργεια. Όταν πέφτει η νύχτα της Ανάστασης, η παλιά πόλη φωτίζεται από χιλιάδες κεριά, δημιουργώντας μια από τις πιο μαγευτικές εικόνες του ελληνικού Πάσχα.

Αν υπάρχει μια περίοδος που κάνει την Κέρκυρα πραγματικά μοναδική, αυτή είναι το Πάσχα. Οι πασχαλινές εκδηλώσεις θεωρούνται από τις πιο εντυπωσιακές στην Ελλάδα και προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες. Οι εορτασμοί ξεκινούν από τη Μεγάλη Εβδομάδα με λιτανείες του πολιούχου του νησιού, του Αγίου Σπυρίδωνα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο κορυφώνονται με το περίφημο έθιμο των «μπότηδων» . Στις 11 το πρωί οι κάτοικοι ρίχνουν από τα μπαλκόνια μεγάλα πήλινα δοχεία γεμάτα νερό, που σπάνε με θόρυβο στους δρόμους της πόλης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και χαρούμενο θέαμα. Οι φιλαρμονικές της πόλης, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κερκυραϊκής παράδοσης, συνοδεύουν τις τελετές με πένθιμα αλλά και πανηγυρικά εμβατήρια.

Η καρδιά του νησιού χτυπά στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Τα στενά σοκάκια, γνωστά ως «καντούνια», οδηγούν σε μικρές πλατείες, εκκλησίες και ιστορικά κτίρια. Εμβληματικό σημείο είναι η πλατεία Λιστόν, με τις καμάρες και τα κομψά καφέ, εμπνευσμένη από τη Rue de Rivoli του Παρισιού. Απέναντι απλώνεται το μεγάλο πάρκο της Σπιανάδα, μία από τις μεγαλύτερες πλατείες στα Βαλκάνια, που λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για ντόπιους και επισκέπτες.

Η ιστορία της πόλης αποτυπώνεται και στα δύο εντυπωσιακά φρούρια που την προστατεύουν. Το Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, χτισμένο από τους Ενετούς πάνω σε βραχώδη χερσόνησο, προσφέρει πανοραμική θέα στο Ιόνιο και στην παλιά πόλη. Λίγο πιο δυτικά βρίσκεται το Νέο Φρούριο Κέρκυρας, ένα ακόμη ισχυρό αμυντικό έργο της ενετικής περιόδου, που μαρτυρά τη στρατηγική σημασία του νησιού κατά τους αιώνες των συγκρούσεων στη Μεσόγειο.

Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Κέρκυρας είναι το ανάκτορο Αχίλλειο, που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από την αυτοκράτειρα Ελισάβετ της Αυστρίας (Σίσσυ). Το παλάτι είναι αφιερωμένο στον μυθικό ήρωα Αχιλλέα και περιβάλλεται από κήπους με αγάλματα και θέα προς τη θάλασσα. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε και από τον Γερμανό αυτοκράτορα Γουλιέλμο Β΄, γεγονός που προσθέτει ακόμη ένα ιστορικό κεφάλαιο στο κτίριο.

Η Κέρκυρα όμως δεν ξεχωρίζει μόνο για την ιστορία της αλλά και για τη φυσική της ομορφιά. Το νησί είναι από τα πιο καταπράσινα της Ελλάδας, με ελαιώνες, λόφους και εντυπωσιακές ακτές. Στα βορειοδυτικά βρίσκεται το διάσημο Παλαιοκαστρίτσα, μια περιοχή με τιρκουάζ νερά, μικρούς κολπίσκους και βράχους που δημιουργούν ένα από τα πιο φωτογραφημένα τοπία του Ιονίου. Στον ίδιο λόφο δεσπόζει το Μοναστήρι της Παναγίας Παλαιοκαστρίτσας, από όπου η θέα στο πέλαγος είναι εντυπωσιακή.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα είναι και το Κανάλι του Έρωτα στο Σιδάρι, ένας εντυπωσιακός σχηματισμός από ψαμμίτη που δημιουργεί μικρούς φυσικούς διαδρόμους στη θάλασσα. Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, όποιο ζευγάρι κολυμπήσει στο κανάλι θα μείνει για πάντα μαζί. Στο δυτικό τμήμα του νησιού βρίσκεται επίσης η παραλία Γλυφάδα Κέρκυρας, με μεγάλη αμμουδιά και θεαματικά ηλιοβασιλέματα, ενώ πιο νότια η Λίμνη Κορισσίων αποτελεί έναν σημαντικό υγροβιότοπο με σπάνια οικοσυστήματα.

Το καλοκαίρι η Κέρκυρα ζει στους ρυθμούς του ήλιου και της θάλασσας. Οι παραλίες γεμίζουν με επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ενώ τα χωριά και τα παραθαλάσσια θέρετρα αποκτούν έντονη ζωή. Στο Κασσιόπη, ένα γραφικό λιμάνι στο βόρειο τμήμα του νησιού, οι βραδιές γεμίζουν με μουσική και φώτα από τα ταβερνάκια γύρω από τη μαρίνα. Στον Άγιο Γόρδιο και στον Άγιο Στέφανο Κέρκυρας οι επισκέπτες απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές μπροστά στη θάλασσα, ενώ η παλιά πόλη μετατρέπεται σε ένα ζωντανό σκηνικό με μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινή ζωή.