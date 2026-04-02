Συνταγή για μοσχάρι κοκκινιστό με ρεβίθια

Τρυφερό και μελωμένο
Ένα πλούσιο και χορταστικό φαγητό για τις μέρες που έχει ακόμη, κρύο.
Το μοσχάρι κοκκινιστό με τα ρεβίθια, είναι η ένωση δύο μαγικών υλικών, που δένουν και μελώνουν, απίστευτα.
Ο αργός βρασμός δίνει στο κρέας την ευκαιρία να γίνει τρυφερό και να αποδώσει όλη του την ουσία στον ζωμό.
Ο ντοματοπελτές, το κρασί και το πετιμέζι ισορροπούν γλυκά και όξινα και δίνουν πόντους ουμάμι.
Είναι ιδανικό για το κυριακάτικο τραπέζι.
Μοσχάρι κοκκινιστό με ρεβίθια
Υλικά:
1 κιλό μοσχάρι (χτένι ή ποντίκι), κομμένο σε κύβους
500 γρ. ρεβίθια, μουλιασμένα από την προηγούμενη μέρα
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
100 ml κόκκινο κρασί
2 λίτρα ζωμός βοδινού
2 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
2 κ.σ. πελτές ντομάτας
2 κ.σ. πετιμέζι (ή μέλι)
2 φύλλα δάφνης
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ελαιόλαδο για το σοτάρισμα
Εκτέλεση:
- Βάζουμε το μοσχάρι σε μπολ, ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε ώστε να καλυφθούν οι κύβοι ομοιόμορφα.
- Ζεσταίνουμε μία μεγάλη κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά. Βάζουμε το μοσχάρι σε δόσεις και το αφήνουμε να θωρακιστεί καλά από όλες τις πλευρές, μέχρι να πάρει χρώμα.
- Ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το κρέας, περίπου 2 κουταλιές ελαιόλαδο, τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια και το σκόρδο και τα σοτάρουμε 2–3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.
- Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας, ανακατεύουμε να ψηθεί ελαφρά, σβήνουμε με το κόκκινο κρασί και αφήνουμε ένα λεπτό για να εξατμιστεί το αλκοόλ και να δέσουν οι γεύσεις.
- Ρίχνουμε τα μουλιασμένα ρεβίθια, τα φύλλα δάφνης και τον ζωμό, να καλυφθούν τα υλικά. Αλατοπιπερώνουμε.
- Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά για περίπου 1,5- 2 ώρες, μέχρι το κρέας να γίνει τρυφερό και τα ρεβίθια να χυλώσουν.
- Όταν το φαγητό χυλώσει, προσθέτουμε το πετιμέζι , κουνάμε την κατσαρόλα και δοκιμάζουμε το αλατοπίπερο.
- Σερβίρουμε το φαγάκι μας ζεστό, με φρέσκο ψωμί ή ρύζι.
πηγή newsit.gr
