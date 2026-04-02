Συνταγή για μοσχάρι κοκκινιστό με ρεβίθια

Ένα πλούσιο και χορταστικό φαγητό για τις μέρες που έχει ακόμη, κρύο.

Το μοσχάρι κοκκινιστό με τα ρεβίθια, είναι η ένωση δύο μαγικών υλικών, που δένουν και μελώνουν, απίστευτα.

Ο αργός βρασμός δίνει στο κρέας την ευκαιρία να γίνει τρυφερό και να αποδώσει όλη του την ουσία στον ζωμό.

Ο ντοματοπελτές, το κρασί και το πετιμέζι ισορροπούν γλυκά και όξινα και δίνουν πόντους ουμάμι.

Είναι ιδανικό για το κυριακάτικο τραπέζι.

Μοσχάρι κοκκινιστό με ρεβίθια

Υλικά:

1 κιλό μοσχάρι (χτένι ή ποντίκι), κομμένο σε κύβους

500 γρ. ρεβίθια, μουλιασμένα από την προηγούμενη μέρα

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

100 ml κόκκινο κρασί

2 λίτρα ζωμός βοδινού

2 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 κ.σ. πελτές ντομάτας

2 κ.σ. πετιμέζι (ή μέλι)

2 φύλλα δάφνης

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ελαιόλαδο για το σοτάρισμα

Εκτέλεση:

Βάζουμε το μοσχάρι σε μπολ, ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε ώστε να καλυφθούν οι κύβοι ομοιόμορφα.

Ζεσταίνουμε μία μεγάλη κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά. Βάζουμε το μοσχάρι σε δόσεις και το αφήνουμε να θωρακιστεί καλά από όλες τις πλευρές, μέχρι να πάρει χρώμα.

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το κρέας, περίπου 2 κουταλιές ελαιόλαδο, τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια και το σκόρδο και τα σοτάρουμε 2–3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας, ανακατεύουμε να ψηθεί ελαφρά, σβήνουμε με το κόκκινο κρασί και αφήνουμε ένα λεπτό για να εξατμιστεί το αλκοόλ και να δέσουν οι γεύσεις.

Ρίχνουμε τα μουλιασμένα ρεβίθια, τα φύλλα δάφνης και τον ζωμό, να καλυφθούν τα υλικά. Αλατοπιπερώνουμε.

Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά για περίπου 1,5- 2 ώρες, μέχρι το κρέας να γίνει τρυφερό και τα ρεβίθια να χυλώσουν.

Όταν το φαγητό χυλώσει, προσθέτουμε το πετιμέζι , κουνάμε την κατσαρόλα και δοκιμάζουμε το αλατοπίπερο.

Σερβίρουμε το φαγάκι μας ζεστό, με φρέσκο ψωμί ή ρύζι.

πηγή newsit.gr