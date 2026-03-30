Η πιο τυχερή μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο

Η εβδομάδα από 30 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2026 φέρνει μαζί της μια ιδιαίτερη αστρολογική δυναμική, όπου η ανάγκη για σταθερότητα συναντά την επιθυμία για εξέλιξη.

Με την Αφροδίτη να περνά στον Ταύρο και την Πανσέληνο στον Ζυγό να κορυφώνει την ενέργεια των σχέσεων, καλούμαστε να βρούμε ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που θέλουμε και σε αυτά που αξίζουμε.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, κάθε ζώδιο έχει τη δική του «χρυσή» ημέρα – εκείνη που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για αποφάσεις, ευκαιρίες και μικρές προσωπικές νίκες.

Κριός – Σάββατο 4 Απριλίου

Η ενέργεια της ημέρας σας βοηθά να δείτε πιο καθαρά τι θέλετε πραγματικά. Είναι η στιγμή να πάρετε πρωτοβουλίες και να κάνετε κινήσεις που μέχρι τώρα διστάζατε. Οι αποφάσεις που θα πάρετε τώρα έχουν προοπτική.

Ταύρος – Δευτέρα 30 Μαρτίου

Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας, η εβδομάδα ξεκινά με εύνοια. Η αυτοπεποίθηση ενισχύεται και οι ευκαιρίες —σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο— εμφανίζονται πιο φυσικά από ποτέ.

Δίδυμοι – Σάββατο 4 Απριλίου

Αναθεωρείτε στόχους και προτεραιότητες. Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση ή μια ιδέα που θα σας βάλει σε νέα τροχιά. Ακούστε το ένστικτό σας.

Καρκίνος – Παρασκευή 3 Απριλίου

Η ημέρα σας ωθεί να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας. Ένα ρίσκο μπορεί να αποδειχθεί πιο αποδοτικό απ’ όσο περιμένατε, ειδικά σε θέματα καριέρας ή προσωπικών επιλογών.

Λέων – Δευτέρα 30 Μαρτίου

Η είσοδος της Αφροδίτης ενεργοποιεί τη γοητεία και την επιρροή σας. Είναι ιδανική στιγμή για να προωθήσετε ιδέες ή να διεκδικήσετε κάτι που θέλετε.

Παρθένος – Πέμπτη 2 Απριλίου

Οι συνθήκες ευνοούν την εξέλιξη, αρκεί να εμπιστευτείτε τους σωστούς ανθρώπους. Συνεργασίες και επαγγελματικά ανοίγματα έχουν ιδιαίτερη δυναμική.

Ζυγός – Σάββατο 4 Απριλίου

Μετά την Πανσέληνο στο ζώδιό σας, έρχεται μια στιγμή ξεκαθαρίσματος. Τώρα μπορείτε να κινηθείτε πιο αποφασιστικά, χωρίς να χρειάζεστε την επιβεβαίωση των άλλων.

Σκορπιός – Τετάρτη 1 Απριλίου

Η Πανσέληνος φέρνει έντονες συνειδητοποιήσεις. Είναι η στιγμή να αφήσετε πίσω ό,τι δεν σας εξυπηρετεί και να κάνετε χώρο για κάτι νέο.

Τοξότης – Δευτέρα 30 Μαρτίου

Η εβδομάδα ξεκινά με αισιοδοξία και νέες ευκαιρίες. Μπορεί να προκύψει κάτι που θα σας εμπνεύσει να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα.

Αιγόκερως – Τετάρτη 1 Απριλίου

Η ενέργεια της Πανσελήνου σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε ισορροπίες, κυρίως σε επαγγελματικά ζητήματα. Κάτι κλείνει για να ανοίξει κάτι καλύτερο.

Υδροχόος – Δευτέρα 30 Μαρτίου

Η επιρροή της Αφροδίτης φέρνει ευχάριστες εξελίξεις, ειδικά σε σχέσεις και δημιουργικά projects. Αξιοποιήστε την κοινωνικότητά σας.

Ιχθύες – Τετάρτη 1 Απριλίου

Μια πιο εσωτερική, αλλά πολύ σημαντική ημέρα. Οι απαντήσεις που αναζητάτε έρχονται μέσα από τη διαίσθηση και την ειλικρίνεια με τον εαυτό σας.

πηγή marieclaire.gr