Θερινή Ώρα: Μην ξεχάσετε να γυρίσετε τα ρολόγια σας μια ώρα μπροστά

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την Αλλαγή ώρας 2026, καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου, θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά.

Έτσι, στις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, τα ρολόγια θα πρέπει να πάνε μια ώρα μπροστά και να δείξουν 4:00.

Μέχρι πότε θα διατηρηθεί η θερινή ώρα

Πρόσφατα εξέδωσε ανακοίνωση για την αλλαγή ώρας το υπουργείο Υποδομών: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.».



Η θερινή ώρα θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

Στη χώρα μας, η αλλαγή ώρας σε θερινή εφαρμόστηκε δοκιμαστικά για πρώτη φορά το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1 η Σεπτεμβρίου.



Φωνές για κατάργηση

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι φωνές που ζητούν κατάργηση της αλλαγής ώρας, καθώς οι επικριτές του μέτρου τη συνδέουν με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας, που ήταν και ο αρχικός σκοπός.