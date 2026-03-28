Θερινή Ώρα: Μην ξεχάσετε να γυρίσετε τα ρολόγια σας μια ώρα μπροστά

Τα ξημερώματα της Κυριακής
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την Αλλαγή ώρας 2026, καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου, θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά.
Έτσι, στις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, τα ρολόγια θα πρέπει να πάνε μια ώρα μπροστά και να δείξουν 4:00.
Μέχρι πότε θα διατηρηθεί η θερινή ώρα
Πρόσφατα εξέδωσε ανακοίνωση για την αλλαγή ώρας το υπουργείο Υποδομών: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.».
Η θερινή ώρα θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.
Στη χώρα μας, η αλλαγή ώρας σε θερινή εφαρμόστηκε δοκιμαστικά για πρώτη φορά το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1 η Σεπτεμβρίου.
Φωνές για κατάργηση
Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι φωνές που ζητούν κατάργηση της αλλαγής ώρας, καθώς οι επικριτές του μέτρου τη συνδέουν με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας, που ήταν και ο αρχικός σκοπός.
