Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Κριός

Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας. Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.

Ταύρος

Κάποιες αναφορές στο παρελθόν ή αναμνήσεις από το παρελθόν σας μπορούν να σας φτιάξουν την διάθεση σήμερα και να σας αποσπάσουν την προσοχή από την δύσκολη τρέχουσα πραγματικότητα. Ασχοληθείτε με το σπίτι, την οικογένεια ή την προσωπική σας ζωή το απόγευμα, γιατί κάποια πράγματα θα πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα. Η κοινωνική ζωή μπορεί να περιμένει…

Δίδυμοι

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

Καρκίνος

Δυσκολίες και εντάσεις χαρακτηρίζουν την εργασιακή σας μέρα. Σας λείπει η πλήρης εικόνα για να μπορέσετε να χειριστείτε τις καταστάσεις με επιτυχία. Φροντίστε να βρείτε τα κομμάτια που λείπουν και ενεργήστε μετά… Θα μπορούσατε να θέστε σε εφαρμογή κάποιες νέες δημιουργικές σας ιδέες στον επαγγελματικό τομέα που θα αποδώσουν σημαντικά στο εγγύς μέλλον, εάν έχετε σαφή εικόνα και στόχους.

Λέων

Συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια χαρακτηρίζουν την μέρα σας, που σας επιτρέπει να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ευλογίες που έχετε. Μια θετική μέρα για εσάς, με πάρα πολύ ενέργεια και μια γενικότερη διάθεση να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Φροντίστε την φυσική σας κατάσταση, εντάσσοντας λίγη άσκηση στο πρόγραμμα σας. Μην ξεχνάτε όμως να παρέχετε την βοήθεια σας στους λιγότερο τυχερούς…

Παρθένος

Ο έντονος ανταγωνισμός τον επαγγελματικό τομέα σας δημιουργεί συνθήκες άγχους. Κάντε όσο καλύτερα μπορείτε την δουλειά σας, προσηλωμένοι στους στόχους σας και θα επιβληθείτε. Μην είστε τόσο απόλυτοι αναφορικά με τις απόψεις σας, μια και δεν είστε αλάθητοι. Θα πρέπει να δείξετε ανοχή ως προς τις απόψεις των άλλων και ίσως να διδαχτείτε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων.

Ζυγός

Εσωστρέφεια και ελαφρά κατάθλιψη εκδηλώνετε και θέλετε να απομακρυνθείτε από τους πάντες και τα πάντα. Μην το κάνετε όμως, γιατί γύρω σας υπάρχουν άτομα που σας αγαπούν και μπορούν να σας στηρίξουν. Μην κλαίγεστε διαρκώς με τα τεκταινόμενα στην ζωή σας και μην είστε τόσο ανασφαλείς! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύετε ότι είναι. Χαρείτε όσα καλά έχετε και σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα.

Σκορπιός

Κατά την διάρκεια της μέρας θα είστε αρκετά πιο προσεκτικοί στην διαχείριση του χρόνου και κυρίως των χρημάτων σας. Αρκεί ωστόσο να μην υπερβάλετε και φτάσετε στο άλλο άκρο, στη τσιγκουνιά. Γιατί η προβλημάτων τσιγκουνιά σε χρήμα και συναίσθημα θα δημιουργήσει σειρά με τον σύντροφό σας αλλά και τους συνεργάτες σας. Καλό θα ήταν επίσης να αφιερώσετε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας, προκειμένου να ξεκουραστείτε και να απομακρυνθείτε έστω και για λίγο από τα τρέχοντα προβλήματα.

Τοξότης

Η επιρροή σας στον επαγγελματικό σας περίγυρο είναι έντονη. Οι απόψεις σας θα εκτιμηθούν και θα εισακουστούν και εσείς θα τονωθείτε σημαντικά. Φανείτε όμως ρεαλιστές στους στόχους που θέτετε. Τις υποθέσεις σας θέλετε να τις τελειώνετε στην στιγμή, τώρα όμως που κάτι νέο ξεκινάει, θα πρέπει να κινηθείτε με προσοχή για να μην κάνετε λάθη που θα τα βρείτε μπροστά σας

Αιγόκερως

Θα σας αναγκαστείτε να επαναξιολογήσετε κάποιες αρχές ή πεποιθήσεις σας, που τώρα θα σας φανούν αναχρονιστικές ή λανθασμένες. Οι σχέσεις με τους γύρω σας υπάρχει έντονη πιθανότητα να αλλάξουν. Κάποιοι θα χωρίσουν το διάστημα αυτό, άλλοι θα ερωτευθούν, ορισμένοι ίσως επιστρέψουν στην πατρική εστία και ίσως άλλοι να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με συγγενικά πρόσωπα.

Υδροχόος

Τα οικονομικά σας βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή σήμερα! Θα αντιμετωπίσετε πιέσεις και θα πρέπει να είστε ενήμεροι για το πώς πρέπει να κινηθείτε σωστά. Η διαδικασία ίσως να είναι μακροχρόνια, γι’ αυτό αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Δραστηριοποιηθείτε και μην περιμένετε να πέσει το Μάνα εξ ουρανού… Προσέξτε επίσης τι εύχεστε σήμερα, γιατί οι ουρανοί είναι ανοιχτοί και μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα βιώσετε…

Ιχθείς

Ο στόχος σας θα πρέπει να είναι να χαρίστε στιγμές χαλάρωσης στον εαυτό σας και να αισθανθείτε ευεξία, μια και σας περιμένει ένας νέος μήνας και σημαντικές προκλήσεις. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις κάθε άλλο παρά στατικές είναι και για να παραμείνουν ζωντανές και λειτουργικές χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο μεριές. Εσείς βάλατε τον αυτόματο πιλότο και νομίζετε πως κάνατε το καθήκον σας…