Νυχτερινή ποδαράτη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026- Κι άλλες ΦΩΤΟ

Με αστείρευτη ενέργεια και έντονο παλμό πραγματοποιήθηκε η νυχτερινή ποδαράτη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, συγκεντρώνοντας πλήθος καρναβαλιστών στους δρόμους της πόλης.

Η παρέλαση εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή, όπου τα ευφάνταστα κοστούμια, οι φωτισμοί και οι μουσικές επιλογές των πληρωμάτων δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.