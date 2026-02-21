Back to Top
Νυχτερινή ποδαράτη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026- Κι άλλες ΦΩΤΟ

Χορός, μουσική και δημιουργικότητα πλημμύρισαν το κέντρο της Πάτρας

Με αστείρευτη ενέργεια και έντονο παλμό πραγματοποιήθηκε η νυχτερινή ποδαράτη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, συγκεντρώνοντας πλήθος καρναβαλιστών στους δρόμους της πόλης.

Η παρέλαση εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή, όπου τα ευφάνταστα κοστούμια, οι φωτισμοί και οι μουσικές επιλογές των πληρωμάτων δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

