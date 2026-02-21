Γλέντι χωρίς τέλος στη νυχτερινή ποδαράτη της Πάτρας- Κι άλλες ΦΩΤΟ

Η νυχτερινή ποδαράτη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά και αγαπημένα δρώμενα της διοργάνωσης.

Στους δρόμους της Πάτρα, χιλιάδες καρναβαλιστές με πολύχρωμες στολές και ευφάνταστες μεταμφιέσεις δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια και ενθουσιασμό.

Η μουσική από τα πληρώματα, οι χοροί και η συμμετοχή του κοινού μετέτρεψαν το κέντρο της πόλης σε ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι.

Δρόμοι και πλατείες γέμισαν με γέλια, τραγούδια και καρναβαλική διάθεση, ενώ οι παρελάσεις ανέδειξαν τη δημιουργικότητα και το πνεύμα του θεσμού.