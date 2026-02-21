Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Ξεσήκωσε την πόλη η νυχτερινή ποδαράτη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026- ΦΩΤΟ

Το κέντρο της Πάτρας μετατράπηκε σε μια απέραντη σκηνή χαράς και κεφιού

Με παλμό, ρυθμό και αστείρευτη διάθεση, η νυχτερινή ποδαράτη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 έδωσε τον τόνο της φετινής διοργάνωσης.

Χιλιάδες συμμετέχοντες κατέκλυσαν τους δρόμους, δημιουργώντας ένα πολύχρωμο ποτάμι που κινήθηκε στο κέντρο της πόλης υπό τους ήχους μουσικής και ξέφρενου χορού.

#tags Πατρινό Καρναβάλι 2026 Πάτρα-Δυτική Ελλάδα