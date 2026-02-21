Ξεσήκωσε την πόλη η νυχτερινή ποδαράτη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026- ΦΩΤΟ

Με παλμό, ρυθμό και αστείρευτη διάθεση, η νυχτερινή ποδαράτη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 έδωσε τον τόνο της φετινής διοργάνωσης.

Χιλιάδες συμμετέχοντες κατέκλυσαν τους δρόμους, δημιουργώντας ένα πολύχρωμο ποτάμι που κινήθηκε στο κέντρο της πόλης υπό τους ήχους μουσικής και ξέφρενου χορού.