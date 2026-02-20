Γεμάτα τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ προς την Πάτρα- 29.000 οχήματα έχουν περάσει από τα διόδια της Ελευσίνας

Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ χρειάστηκε να προστεθούν δρομολόγια για τη μητρόπολη του καρναβαλιού, την Πάτρα

Με τελικό προορισμό την Πάτρα ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για τον εορτασμό του Καρναβαλιού και της Καθαράς Δευτέρας. Εκδρομείς από κάθε γωνιά της Ελλάδας δίνουν το «παρών», ταξιδεύοντας προς τη Δυτική Ελλάδα για να ζήσουν από κοντά την κορύφωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Πλήθος κόσμου καταφθάνει στην Πάτρα, με την πόλη να υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν από κοντά το αποκριάτικο κλίμα.

Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας για να εξυπηρετήσει τον όγκο των επιβατών έχει προγραμματίσει, έκτακτα δρομολόγια. Λεωφορεία θα έρχονται και θα φεύγουν κάθε δέκα λεπτά από διάφορες πόλεις της χώρας.

Η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με την κίνηση να είναι αυξημένη στα ΚΤΕΛ του Κηφισού και της Θεσσαλονίκης. Τα δρομολόγια αναχώρησαν το ένα μετά το άλλο με βασικό προορισμό την Πάτρα για την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Αυξημένη η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας

Αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ιδιαίτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Ολυμπία Οδό, από τις 06:00 έως τις 18:00 πέρασαν πάνω από 29.000 οχήματα, ενώ η κίνηση σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένη κατά 12%.

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Την ίδια ώρα, η αστυνομία προχωρά σε σαρωτικούς το Σάββατο από τις 08:00 έως τη 13:00.