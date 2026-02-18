Πάτρα: Ο Καραγκιόζης και ο Καρνάβαλος Διόνυσος πήγαν στα δημοτικά σχολεία χαρίζοντας γέλιο στους μαθητές

Καραγκιόζης και Καρναβάλι ταξίδεψαν σε 5 Δημοτικά Σχολεία σε αποκεντρωμένες περιοχές των Πατρών μέσα από τις εξαιρετικά επιτυχημένες παραστάσεις θεάτρου σκιών που έδωσε ο Πατρινός καραγκιοζοπαίκτης Κωνσταντίνος Λαλιώτης ξεσηκώνοντας τους μικρούς μας φίλους και βάζοντάς τους για τα καλά σε καρναβαλικό κλίμα.

Οι παραστάσεις του έργου «Ο Καραγκιόζης και ο Καρνάβαλος Διόνυσος» που διοργανώθηκαν από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ως παράλληλες εκδηλώσεις του Καρναβαλιού των Μικρών, άρχισαν με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Σχολείου Ρίου και ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 στο 49ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ ενδιάμεσα δόθηκαν παραστάσεις στο 40ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών στα Μποζαϊτικα, στο 46ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών στο Γηροκομειό και στο Δημοτικό Σχολείο Καμινίων. Μεταξύ αυτών σχολεία που ανήκουν στις πυρόπληκτες περιοχές των πυρκαγιών του καλοκαιριού στην Πάτρα.

Οι αίθουσες των δημοτικών σχολείων γέμισαν παιδικά γέλια και χαρούμενες φωνές φανερώνοντας τον ενθουσιασμό των παιδιών για τις περιπέτειες και τα κατορθώματα των αγαπημένων τους ηρώων

Μέσα στο εύθυμο διονυσιακό πνεύμα της καρναβαλικής περιόδου, ο Καραγκιόζης αφέθηκε στο γλέντι και τους χορούς. Ως εκφραστής του λαϊκού πνεύματος και γέννημα θρέμμα της καρναβαλικής πρωτεύουσας ο Καραγκιόζης, ο ξυπόλητος λαϊκός μας ήρωας «συνάντησε» τον Καρνάβαλο Διόνυσο και πρωταγωνίστησαν στον «μπερντέ» χαρίζοντας άφθονο γέλιο και χαρά στους μικρούς μας φίλους και προσφέροντάς τους γερές δόσεις ανεμελιάς.

Στο τέλος κάθε παράστασης μοιράζονταν σοκολάτες γλυκαίνοντας τους μαθητές.