Το Πανεπιστήμιο Πατρών στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Πανεπιστήμιο Πατρών θα έχει τη δική του παρουσία στις παρελάσεις της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Όπως αναφέρει η ΚΕΔΗΠ, το άρμα του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων «Αρλεκίνοι» που θα συνοδεύσει την εμφάνιση του Πανεπιστημίου Πατρών στις παρελάσεις του Σαββατοκύριακου (σχεδιασμός, κατασκευή: Νίκος Λιβάνης) είναι ένα άρμα με έντονα χρώματα όπου κυριαρχεί το κεφάλι ενός αρλεκίνου πλαισιωμένο από φιγούρες «ντυμένες» με τα χαρακτηριστικά «πανεπιστημιακά» καπέλα και τις ακαδημαϊκές τηβέννους αποφοίτησης που έχουν ανοικτά τα χέρια τους και συντονίζονται στο ρυθμό του χορού και της διασκέδασης του Πατρινού Καρναβαλιού. Οι φοιτητές του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος που μέσα από το συναρπαστικό ταξίδι της γνώσης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχουν προορισμό το πτυχίο τους και την αποφοίτηση, βάζουν στο πρόγραμμά τους το Καρναβάλι, τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας. Στην πόλη που περνούν τα καλύτερά τους φοιτητικά χρόνια.

Το άρμα που αποτελεί προσαρμογή του περσινού Προπομπού, με στοιχεία και μορφές για την φετινή εμφάνιση του Πανεπιστημίου, θα συνοδεύεται από περιορισμένο αριθμό εκπροσώπων του Ιδρύματος (μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές/φοιτήτριες και φίλους/φίλες του ανώτατου ακαδημαϊκού ιδρύματος) μεταμφιεσμένων με κοινή καρναβαλική στολή. Οι συνοδοί του άρματος, δεν αποτελούν καρναβαλικό πλήρωμα.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχή χρονιά που το Πανεπιστήμιο Πατρών με δική του ομάδα και άρμα ειδικά φτιαγμένο για αυτό από το Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων, συμμετέχει στις παρελάσεις του τελευταίου διημέρου του Καρναβαλιού.

Η φετινή συμμετοχή εντάσσεται στη συνεργασία ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και Πανεπιστημίου Πατρών που άρχισε από πέρυσι με την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς.

Στο φετινό Πατρινό Καρναβάλι η συνεργασία αυτή αποτυπώθηκε μέσα από τις ακόλουθες δράσεις:

-Δράσεις Καρναβαλούπολης με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας», στον χώρο έξω από το αμφιθέατρο του Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

-Έκθεση «Μάκης Μουρελάτος Ο Λαξευτής των Μορφών» στη Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι), την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

-Θεατρική παιδική παράσταση «Σε τρελό πανικό! Δένδρα – Ψάρια χτυπούν συναγερμό» από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής στο Αμφιθέατρο του Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου Πατρών, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

-Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου. Πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Πανεπιστημίου Πατρών.