Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό

Το πλήρωμα 60-«Λευκέδες» ήταν αυτό που βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό, ρίχνοντας την αυλαία των δράσεων του φετινού συναρπαστικού παιχνιδιού που επιφύλαξε πλήθος συγκινήσεων, απροόπτων και εμπειριών στους κυνηγούς-μέλη των πληρωμάτων αλλά και θεαματικές στιγμές στους ανυποψίαστους Πατρινούς αναστατώνοντας με καρναβαλικό τρόπο την πόλη.

Με πανηγυρικό τρόπο το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η εύρεση του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού, Τον Κρυμμένο Θησαυρό βρήκε το πλήρωμα 60 («Λευκέδες») με υπεύθυνο τον Κώστα Κριτσώνη, μετά από έντονο ψάξιμο που είχε διάρκεια 2 ώρες, από τις 7.15 μμ έως τις 9.10 μμ.

Τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό, βρήκαν οι νικητές σε ένα ντουλάπι της αίθουσας 7 στον πρώτο όροφο του παλαιού Δημαρχείου Πατρών. Ο θησαυρός ήταν μια σφραγίδα με τον θεό Διόνυσο που συνδεόταν με τη χαμένη σφραγίδα της Λεγεώνας από τη δράση πλοήγησης «CAAP» του φετινού παιχνιδιού που είχε πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.

Οι κυνηγοί διένυσαν μια συναρπαστική διαδρομή γεμάτη περιπέτεια και διαδοχικούς σταθμούς-κοντρόλ σε όλη την πόλη που την αναστάτωσαν καρναβαλικά. Τα 4 πρώτα διαδοχικά σημεία-κοντρόλ που προέρχονταν από τα «Φέρτε του Συλλέκτη» (ζητούμενα προηγούμενων ημερών του Παιχνιδιού) ήταν το Παλαιό Γκάζι-παλαιότερος χώρος κατασκευής των αρμάτων, πρώην Λαδόπουλου, το Ρωμαϊκό Ωδείο, στην οδό Γερμανού που βρισκόταν το παλαιό τυπογραφείο Αλεξάκη και η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Από εκεί με διάφορους συνδυασμούς και συντεταγμένες και μέσω γρίφων οδηγούνταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και στη συνέχεια διαδοχικά στην προτομή του Φιλοδασικού Άγγελου Ρηγόπουλου στο Δασύλλιο, στην οδό Αμερικής στον Νέο Δρόμο, στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου & Ρήγα Φεραίου που βρισκόταν το παλαιό ξενοδοχείο «Ελλάς» και τέλος στη συμβολή των οδών Καλομοίρη & Νοταρά. Ο τελικός προορισμός ήταν το παλαιό Δημαρχείο Πατρών όπου βρισκόταν κρυμμένος ο 61ος Θησαυρός.

Το πλήρωμα 60 είναι λοιπόν ο νικητής του βραβείου «Άλκης Στέας» που σχετίζεται με την εύρεση του Κρυμμένου Θησαυρού και το οποίο θα παραλάβει στην απονομή των βραβείων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 7 μμ στο Royal Theater Patras στην Ακτή Δυμαίων.

Πριν την έναρξη του παιχνιδιού της εύρεσης, από τις 6 μμ έως τις 7 μμ είχε ολοκληρωθεί η παράδοση Σακούλας των πληρωμάτων στα Παλαιά Σφαγεία με 70 πληρώματα να παραδίδουν σακούλα.

Κύριος υποστηρικτής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.