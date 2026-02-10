Back to Top
The Best Carnival 2025
Καρναβαλικό Πάρτυ διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας

Την Παρασκευή 20 Φλεβάρη στις 21:30 στο Παλιό Λιμάνι – Αίθουσα Χορευτικού Δήμου Πατρέων (πίσω από το ΚΕΠ)

THE BEST CARNIVAL 2025
Καρναβαλιστές ή μη, προσκαλεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας στο Καρναβαλικό Πάρτυ που διοργανώνει και θα γίνει την τελευταία Παρασκευή της φετινής αποκριάς, 20 Φεβρουαρίου 2026 μετά τις 21.30.

Ελάτε να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε και να γελάσουμε για να σκάσουν οι εχθροί μας!
Ποιοι; Αυτοί που μας κλέβουν τα πάντα, τον πλούτο που παράγουμε!
Όσο περισσότερο χορέψουμε, τόσο περισσότερο θα… σκάσουν.
Γιατί αγωνιζόμαστε με περηφάνια και διασκεδάζουμε με αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε!

Σας περιμένουμε όλους και όλες, με χαμόγελο, σάτιρα και αποκριάτικη διάθεση, αναφέρει η σχετική πρόσκληση!

Θέμα: Κυνηγοί Κλεμμένου Θησαυρού (Κυνηγάμε αυτούς που τον έκλεψαν).

Ημερομηνία: Παρασκευή 20 Φλεβάρη 2026

Ώρα: 21:30.

Χώρος: Παλιό Λιμάνι – Αίθουσα Χορευτικού Δήμου Πατρέων (πίσω από το ΚΕΠ).

Να φορεθεί έστω ένα καρναβαλικό στοιχείο — μάσκα, καπέλο, ό,τι σας εκφράζει! Σας περιμένουμε!

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καρναβαλικό Πάρτυ Εργατικό Κέντρο Πάτρας Παλιό Λιμάνι