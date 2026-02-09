Εντοπίσαμε ίσως την πιο εκλεπτυσμένη καρναβαλική διακόσμηση στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Είναι στο lobby ξενοδοχείου της Πάτρας
Η διακόσμηση στο πνεύμα της εκάστοτε γιορτής είναι αναπόσπαστο στοιχείο της αγοράς και ενδυναμώνει τη διάθεση για εξωστρέφεια και κατανάλωση.
Τις ημέρες του καρναβαλιού στην Πάτρα, όλοι κάνουν το καλύτερό τους για να προσδώσουν στις βιτρίνες των καταστημάτων τους το χρώμα των ημερών. Μάλιστα υπάρχει ακόμη και διαγωνισμός βιτρίνας.
Τα ξενοδοχεία της Πάτρας είναι η βιτρίνα της πόλης για τους επισκέπτες και εκεί επίσης εντοπίζουμε ιδιαίτερες επιλογές για την καρναβαλική διακόσμηση. Το thebest εντόπισε ίσως ένα από τα πιο εκλεπτυσμένα lobby ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο MyWay δεν έχει στολίσει απλά γιορτινά τον προθάλαμό του. Έχει δημιουργήσει καρναβαλική τέχνη, με τα στοιχεία που φιλοξενεί στο lobby του και κυρίως με τον τρόπο που τα έχει χωροθετήσει σε αυτό.
