Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026.

Κριός

Στην δουλειά θα πρέπει να δείξετε σήμερα φαντασία και εφευρετικότητα στην διαχείριση προβλημάτων, ώστε να καταφέρετε να έχετε τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη. Η ενέργεια της μέρας θα επιτρέψει να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με φίλους και συγγενείς και να ξεπεράσετε τα δύσκολα προβλήματα που είχαν προκύψει τελευταία. Κάποιες καινούργιες επαφές μπορεί να φέρουν μια νέα σχέση σε όσους αναζητούν το άλλο τους μισό.

Ταύρος

Είστε ανικανοποίητοι σήμερα και σε κακή διάθεση. Μέρα είναι και θα περάσει… Φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σας ανεβάσει το ηθικό. Ελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις και το πνεύμα σας για να βάλετε τα θεμέλια για μια νέα πορεία στην εξέλιξη σας. Δοκιμάστε νέα πράγματα και δεν θα απογοητευτείτε από τις εξελίξεις. Ένα νέο σας ταλέντο θα ανακαλύψετε που θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε μελλοντικά σημαντικά βήματα προόδου στον επαγγελματικό στίβο.

Δίδυμοι

Η διαίσθηση σας θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη σήμερα, σαν να έρχεστε σε άμεση επαφή με το Σύμπαν. Είναι ιδανική μέρα για περισυλλογή και στοχασμό, καθώς και για την χάραξη νέων στρατηγικών σε επαγγελματικό επίπεδο. Εάν χρειάζεστε περισσότερα χρήματα για να καλύψετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις, ίσως η μέρα να σας φέρει ένα έκτακτο έσοδο που θα σας τονώσει.

Καρκίνος

Είναι η μέρα που θα πρέπει να βάλετε λίγο φρένο στους ξέφρενους ρυθμούς σας και να ακούσετε προσεκτικά τους άλλους, κυρίως τον σύντροφο σας, τι έχουν να σας πουν. Με την συζήτηση μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Η μέρα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και ελπιδοφόρες εξελίξεις! Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ή μια νέα ερωτική σχέση για τους αδέσμευτους, που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για τα αισθηματικά σας.

Λέων

Ένας επαγγελματικός κύκλος ίσως να ολοκληρώνεται για σας και ένας νέος να ανοίγει. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεταξύ άλλων μια νέα απασχόληση ή ένα νέο αντικείμενο δουλειάς. Θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας στην δουλειά σας, μια και οι απαιτήσεις θα είναι εξαιρετικά μεγάλες. Για όσους αναζητούν εργασία, μην ξεχνάτε να είστε ειλικρινείς αναφορικά με τις ικανότητες σας.

Παρθένος

Νοσταλγία θα φέρει η μέρα, να επισκεφτείτε τα μέρη που μεγαλώσατε ή τις τοποθεσίες με τις οποίες συνδέεστε με παιδικές μνήμες. Υπάρχει για κάποιους το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια σχέση του παρελθόντος ή να πάρετε την απόφαση να συγκατοικήσετε με έναν σύντροφο. Η μέρα ευνοεί επίσης ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως είναι η αγορά κάποιας έκτασης ή ενός σπιτιού. Μην βιάζεστε ωστόσο να πάρετε οριστικές αποφάσεις, πριν εξετάσετε προσεκτικά τα δεδομένα.

Ζυγός

Η μέρα μπορεί να τονίσει την ανάγκη σας για ξεκούραση και ανανέωση, μακριά από τον κόσμο και τις πολλές υποχρεώσεις σας. Είναι υπέροχο να μπορέσετε να ανανεωθείτε ψυχικά και σωματικά την περίοδο των γενεθλίων σας. Αφουγκραστείτε επίσης το σώμα σας, γιατί σας λέει αυτό που πρέπει να ξέρετε. Μην αψηφάτε κάποια πρώιμα σημάδια μιας ασθένειας, για να προλάβετε καταστάσεις εν τη γενέσει τους.

Σκορπιός

Ωραία είναι να ζει κανείς αυθόρμητα και απρογραμμάτιστα, το πλανητικό σκηνικό όμως θα σας φέρει αντιμέτωπους με τις ευθύνες σας και θα απαιτήσει από σας λεπτομερή προγραμματισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, αναμοχλεύει μνήμες προ πολλού ξεχασμένες και σας ταξιδεύει σε πιο αθώες εποχές. Χαρείτε αυτό το αναπάντεχο flash-back…

Τοξότης

Είστε σήμερα πιο ευαίσθητοι απέναντι στις επιθυμίες των άλλων και απολαμβάνετε να θέτετε τον εαυτό σας στην υπηρεσία τους. Για κάποιους μπορεί η παρούσα μέρα να φέρει το άλλο τους μισό που αναζητούσαν. Περάστε χρόνο με φιλικά πρόσωπα, προσφέρετε φιλανθρωπικό ή κοινωνικό έργο, ασχοληθείτε με τις τέχνες, γιατί προσφέρονται οι μέρες αυτές για όλες αυτές τις δράσεις.

Αιγόκερως

Χρησιμοποιείστε την φαντασία σας και εκπλήξτε ευχάριστα το ταίρι σας. Πλανητικά είναι μια πολύ καλή μέρα για να έρθετε πιο κοντά και να αναθερμάνετε την σχέση σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να βρίσκεστε στην αναζήτηση μιας νέας σχέσης τον τελευταίο καιρό, όντας έτοιμοι να μοιραστείτε τα συναισθήματα και την καθημερινότητα σας με κάποιο άτομο. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να κάνετε μια σημαντική γνωριμία.

Υδροχόος

Από αισθηματικής πλευράς η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται πιο ξεκάθαρη. Μην αφήσετε τις προοπτικές που θα σας παρουσιαστούν στον αισθηματικό και στον επαγγελματικό τομέα ανεκμετάλλευτες. Προς το βράδυ η μέρα γίνεται κάπως απατηλή και υπάρχει κίνδυνος να μαλώσετε με τρίτους εξαιτίας ξαφνικών παρεξηγήσεων.

Ιχθείς

Θα υπάρξει αλλαγή κάποιων σχεδίων σας, ίσως δε προκύψουν ορισμένες ματαιώσεις ή απροσδόκητα συμβάντα. Οι εκπλήξεις μπορεί να είναι πολλές, όχι πάντοτε ευχάριστες. Επιρροή θα δεχτεί και ο αισθηματικός τομέας, καθώς σε φθαρμένες ή προβληματικές σχέσεις θα έρθει οριστικούς χωρισμούς, ενώ σε υγιείς ένα μεγαλύτερο δέσιμο.