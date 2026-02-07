Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων σήμερα στο κέντρο της Πάτρας

Η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας φέρνει κοντά τα καρναβάλια της Ελλάδας και του εξωτερικού με την 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης γιορτής, θα συμμετάσχουν 14 παραδοσιακές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με αποκριάτικες παρελάσεις και δρώμενα στο κέντρο και σε γειτονιές της πόλης.

Ανάμεσά τους βρίσκεται, η γνωστή και βραβευμένη ομάδα «Κούκερι», αποτελούμενη από 30 χορευτές, από το χωριό Καμπίλε της Βουλγαρίας. Οι Κούκεροι είναι μασκαρεμένοι χορευτές που αναπαριστούν ένα πανάρχαιο λαϊκό έθιμο της Βουλγαρίας αλλά και όλων των Βαλκανίων. Με εντυπωσιακές μάσκες, βαριές φορεσιές και κουδούνια, κινούνται ρυθμικά στους δρόμους, αποδίδοντας έναν τελετουργικό συμβολισμό που συνδέεται με το ξόρκισμα του κακού και τις ευχές για υγεία, γονιμότητα και ευημερία.

Ακόμη, στη γιορτή συμμετέχει ως φιλοξενούμενη η δυναμική και πολυμελής παραδοσιακή ομάδα από τη Λευκάδα, με το νησιωτικό αποκριάτικο χρώμα και τη ζωντανή μουσικοχορευτική της παράδοση. Παράλληλα, λαμβάνουν μέρος τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι της Πάτρας, όπως των Ζακυνθινών, των Κεφαλλήνων, καθώς και σύλλογοι από τις συνοικίες Γηροκομείου, Αγίου Νεκταρίου, Κρήνης και Ζαβλανίου, παρουσιάζοντας τα δικά τους αποκριάτικα δρώμενα. Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτελεί η παρουσία της τοπικής κοινότητας Ρουμάνων, η οποία για πρώτη φορά μετά από καιρό παρουσιάζει τα αποκριάτικα έθιμά της στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού.

Καθοριστική συμβολή τόσο στη διοργάνωση όσο και με τη συμμετοχή του στις παρουσιάσεις, έχει το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων που θα παρουσιάσει το αποκριάτικο δρώμενο της Νάουσας, «Γενίτσαροι και Μπούλες».