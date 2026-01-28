Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Κριός

Μπορεί να αισθάνεστε κουρασμένοι και εξαντλημένοι. Προσπαθήστε να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο χαλαρώνοντας και φροντίζοντας την υγεία σας. Η μέρα μπορεί επίσης να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και αυτό-ανακάλυψη, οπότε μην φοβάστε να ακούσετε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας

Ταύρος

Η σελήνη θα ευνοήσει την ολοκλήρωση κάποιων έργων ή την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που σας απασχολούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Η διαίσθηση σας θα είναι τονισμένη τώρα και ίσως να σας ελκύει ο διαλογισμός ή η μεταφυσική. Ας έχετε το νου σας όμως στους γύρω σας, γιατί το διάστημα αυτό μπορεί να δεχθείτε επιθέσεις ή έναν υπόγειο πόλεμο από άτομα που βρίσκονται στον περίγυρό σας, επαγγελματικό ή κοινωνικό.

Δίδυμοι

Η μέρα θα φέρει αισιοδοξία και θετικές προοπτικές, αλλά θα είστε πολύ αναποφάσιστοι ή αναβλητικοί, με αποτέλεσμα να χάσετε την δυναμική της στιγμής. Η έλλειψη συγκέντρωσης ή η αδυναμία εστίασης ίσως επίσης να οδηγήσει σε λάθη ή παραλείψεις. Ας μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητες σας και ας μην υποσχόσαστε πράγματα που δεν μπορείτε να τα τηρήσετε, γιατί όλη αυτή η αισιοδοξία και η υπερβολή θα μπορούσαν πολύ εύκολα να οδηγήσουν σε απογοητεύσεις.

Καρκίνος

Η μέρα θα στρέψει την προσοχή σας σε ζητήματα σπιτιού και οικογένειας. Σχέσεις με συγγενικά πρόσωπα μπορεί να αλλάξουν, ποια κατεύθυνση θα πάρουν όμως θα εξαρτηθεί από τις τρέχουσες συνθήκες και το έδαφος που προετοιμάσατε. Θα κυριαρχεί καχυποψία ή και νοσταλγία. Αψηφήστε όμως τις φοβίες σας και πατήστε σταθερά στα πόδια σας. Ίσως θα σας έκανε καλό να μένατε για λίγο μόνοι, ώστε να ισορροπήσετε σαν άτομα.

Λέων

Νοσταλγία θα φέρει η μέρα, να επισκεφτείτε τα μέρη που μεγαλώσατε ή τις τοποθεσίες με τις οποίες συνδέεστε με παιδικές μνήμες. Υπάρχει για κάποιους το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια σχέση του παρελθόντος ή να πάρετε την απόφαση να συγκατοικήσετε με έναν σύντροφο. Η μέρα ευνοεί επίσης ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως είναι η αγορά κάποιας έκτασης ή ενός σπιτιού. Μην βιάζεστε ωστόσο να πάρετε οριστικές αποφάσεις, πριν εξετάσετε προσεκτικά τα δεδομένα.

Παρθένος

Από αισθηματικής πλευράς η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται πιο ξεκάθαρη. Μην αφήσετε τις προοπτικές που θα σας παρουσιαστούν στον αισθηματικό και στον επαγγελματικό τομέα ανεκμετάλλευτες. Προς το βράδυ η μέρα γίνεται κάπως απατηλή και υπάρχει κίνδυνος να μαλώσετε με τρίτους εξαιτίας ξαφνικών παρεξηγήσεων.

Ζυγός

Ωραία είναι να ζει κανείς αυθόρμητα και απρογραμμάτιστα, το πλανητικό σκηνικό όμως θα σας φέρει αντιμέτωπους με τις ευθύνες σας και θα απαιτήσει από σας λεπτομερή προγραμματισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, αναμοχλεύει μνήμες προ πολλού ξεχασμένες και σας ταξιδεύει σε πιο αθώες εποχές. Χαρείτε αυτό το αναπάντεχο flash-back…

Σκορπιός

Ένας επαγγελματικός κύκλος ίσως να ολοκληρώνεται για σας και ένας νέος να ανοίγει. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεταξύ άλλων μια νέα απασχόληση ή ένα νέο αντικείμενο δουλειάς. Θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας στην δουλειά σας, μια και οι απαιτήσεις θα είναι εξαιρετικά μεγάλες. Για όσους αναζητούν εργασία, μην ξεχνάτε να είστε ειλικρινείς αναφορικά με τις ικανότητες σας.

Τοξότης

Ίσως θα πρέπει να χαμηλώσετε τον πήχη των προσδοκιών σας σήμερα και να βάλετε τους προσωπικούς ή επαγγελματικούς σας στόχους σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Αφιερώστε λίγο χρόνο στους αγαπημένους σας σήμερα και ξεχάστε τις έγνοιες. Φροντίστε επίσης την υγεία σας ή για την καλή σας φυσική κατάσταση.

Αιγόκερως

Κάτι αιφνίδιο μπορεί να χρωματίσει την μέρα σας και να σας ταράξει. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι συμβαίνει κατά βάθος και να επιδιορθώσετε τις βλάβες που έχουν προκληθεί… Εάν αναζητάτε ερωτικό σύντροφο, είναι η κατάλληλη μέρα να κινηθείτε. Εάν πάλι βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια σχέση, σήμερα ευνοούν οι πλανητικές συνθήκες μια προσπάθεια αναθέρμανσης και αναγέννησης του δεσμού σας.

Υδροχόος

Η μέρα θα φέρει έντονο πάθος και θα σας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με οτιδήποτε σας εκστασιάζει. Είναι ιδανικές οι συνθήκες να αφιερώσετε κάποιες ώρες στην μελέτη ή στο διάβασμα, ικανοποιώντας την βαθύτερη ανάγκη σας για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη. Και στο επαγγελματικό περιβάλλον θα σας βοηθήσει η συμβατή με σας φλογερή ενέργεια της μέρας να διαχειριστείτε τα ζητήματα που θα ενσκήψουν με αποτελεσματικό τρόπο.

Ιχθείς

Είναι μια μέρα που θα φέρει αισιοδοξία, ευκαιρίες και καλές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική χρονική στιγμή να εκπονήσετε σχέδια, λόγω του πολύ καλού ενστίκτου που θα έχετε αλλά και του προσεκτικού σας προγραμματισμού. Ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ευνοούνται, όπως και οι σπουδές ή οι μελέτες. Μέσα από την εύνοια της μέρας μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη οι πάσης φύσης επιχειρηματικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις, όπως και οι εκκρεμείς νομικές υποθέσεις.