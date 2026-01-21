Rubik's: Το avant garde στέκι που, με την προσήλωση του στην υγιεινή διατροφή, κερδίζει συνεχώς νέους φίλους

Καθαρόαιμο, avant garde στέκι αφιερωμένο στην υγιεινή διατροφή. Το καινοτόμο μενού αποδεικνύεται πεντανόστιμο και λαχταριστό ακόμα και για τους πιο δύσπιστους. Όχι στο ζωικό βούτυρο και την επεξεργασμένη ζάχαρη, ναι σε βασιλικούς χουρμάδες, αλεύρι βρώμης χωρίς γλουτένη, χειροποίητα καρποβούτυρα, βιολογική κινόα, χειροποίητη γκρανόλα...

Η συνιδιοκτήτρια Σοφία Παππά, χημικός μηχανικός με μεταπτυχιακό στα τρόφιμα, ξεκίνησε αυτό το «ταξίδι» λόγω θέματος υγείας και πλέον συνδιευθύνει τέσσερα καταστήματα σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη. «Ήθελα να εμπιστεύομαι αυτό που τρώω έξω. Να μην με «βαραίνει» σαν «τούβλο». Φτιάχνουμε με αγνές πρώτες ύλες όλες τις παρασκευές μας, όπως το ψωμί που χρησιμοποιούμε στα πρωινά, μας εξηγεί. Αφουγκραζόμαστε τις διατροφικές ανάγκες των πελατών μας και γι’ αυτό το λόγο είμαστε σε μια διαρκή αναζήτηση ποιοτικών πρώτων υλών (ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων είναι και βιολογικά).

Τα Rubik's είναι καταστήματα που προσφέρουν πρωινό, μεσημεριανό, brunch και γλυκά (τα περισσότερα χωρίς ζάχαρη). Υπάρχουν επιλογές vegan, χωρίς άλευρα, χωρίς ζάχαρη αλλά και πιο κλασικές συνταγές με γνώμονα πάντα τις ποιοτικές πρώτες ύλες." Στο εργαστήριο τους στη Γερμανού βρίσκουμε χειροποίητα αλείμματα ξηρών καρπών αλεσμένα σε πετρόμυλο, δημητριακά χωρίς ζάχαρη, μπάρες πρωτεΐνης και άλλα υγιεινά καλούδια.

