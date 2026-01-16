Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026.

Κριός

Δεν περιμένετε να σας δώσουν οδηγίες στην δουλειά σας σήμερα. Ενεργείτε αυτόβουλα και αναλαμβάνετε περισσότερες από τις ευθύνες που σας αναλογούν, κάτι που θα εκτιμηθεί και θα ανταμειφθεί εν καιρώ… Στα συναισθηματικά σας, προσπαθήστε να μην πληγώσετε άτομα που αγαπάτε. Θυμηθείτε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει… Προτιμήστε να επενδύσετε στην αγάπη, παρά στο μίσος και την κακία.

Ταύρος

Το πλανητικό σκηνικό θα τονώσει την αυτοπεποίθηση σας και θα σας κάνει πιο αισιόδοξους για το μέλλον. Η προσωπική σας ζωή θα είναι πιο αρμονική τώρα και οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες θα παρουσιάσουν βελτίωση. Είναι μια ευνοϊκή χρονική στιγμή για να ανανεωθείτε ή να ανανεώσετε ότι δεν σας ικανοποιεί πια στην ζωή σας.

Δίδυμοι

Η δημιουργικότητα σας βρίσκεται στα ύψη σήμερα! Η μέρα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να εκφράσετε τα ταλέντα σας και να καταπλήξετε τα πλήθη. Πέρα από αυτό, θα σας δοθούν ευκαιρίες να αναλάβετε τα ινία στον επαγγελματικό σας χώρο, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την εξαιρετική δουλειά που κάνατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Καρκίνος

Είστε μεταξύ δύο πυλώνων της ζωής σας και θα πρέπει να κάνετε προσεκτικές κινήσεις. Ίσως να βρίσκονται αντιμέτωπες η προσωπική και η επαγγελματική σας ζωή, ίσως όμως να βρίσκεστε μεταξύ δύο εραστών και να πρέπει να κάνετε τις επιλογές σας. Σκεφτείτε προσεκτικά τι είναι αυτό που αγαπάτε, τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά στην ζωή σας.

Λέων

Έχετε πάθει εμμονή με την δουλειά σας και δεν σας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο άλλες δραστηριότητες. Σήμερα ίσως να πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα και να απολαύσετε ένα ήρεμο βράδυ με αγαπημένα πρόσωπα. Ασχοληθείτε με ότι μπορεί να σας χαλαρώσει και να σας ανανεώσει. Η οικογένεια σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, μια και τα παραμελήσατε τον τελευταίο καιρό…

Παρθένος

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.

Ζυγός

Καθυστερήσεις και εμπόδια θα έχετε να αντιμετωπίσετε, κάτι που θα φέρει το νευρικό σας σύστημα στα άκρα! Προσπαθήστε να μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και όλα θα πάνε καλά. Ο έντονος ρυθμός της καθημερινότητας σας, όχι μόνο σας έχει εξαντλήσει αλλά έχει θολώσει και την κρίση σας, με συνέπεια να κινδυνεύετε να πάρετε λανθασμένες αποφάσεις. Καιρός να χαλαρώσετε λίγο…

Σκορπιός

Εάν έχετε φροντίσει να βάλετε την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή σας τάξη, σήμερα θα διαπιστώσετε ότι πολλά πράγματα λειτουργούν αυτόματα και δεν θα αργήσετε να δρέψετε τις επιτυχίες των προσπαθειών σας. Δεν έχετε καταφέρει όμως ακόμη να ολοκληρώστε αυτό που επιδιώκετε και αυτό σας κάνει δημιουργεί ένταση. Θα πρέπει να δείξετε όμως υπομονή και επιμονή στις προσπάθειες σας.

Τοξότης

Ελέγξτε το πάθος, τις αντιδράσεις και τον αυθορμητισμό σας σήμερα, γιατί κάτι θα σας βγάλει από τα ρούχα σας και υπάρχει κίνδυνος να αντιδράσετε ακραία. Μην απομονώνεστε για να προστατέψετε τα προσωπικά ή επαγγελματικά σας συμφέροντα. Η επικοινωνία είναι αυτή που θα σας παρέχει λύσεις και προοπτικές…

Αιγόκερως

Θα πρέπει να αποφεύγετε σήμερα τις βιαστικές κινήσεις, την ματαιοδοξία και την αταξία στις υποθέσεις σας, να χρησιμοποιείτε τους χρηματικούς σας πόρους με φειδώ και να φέρεστε στους ανθρώπους με αξιοπρέπεια. Δεν θα λείψουν όμως και οι ευχάριστες εκπλήξεις, όπως είναι μια πιθανή γνωριμία, εάν είστε αδέσμευτοι και αναζητάτε το άλλο σας μισό. Προγραμματισμένα ταξίδια, διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες μπορεί να παρουσιάσουν εμπόδια ή να αναβληθούν, οπότε θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για πάν ενδεχόμενο.

Υδροχόος

Η συσσωρευμένη ένταση της στιγμής μπορεί να σας οδηγήσει σε απρόβλεπτες συμπεριφορές, ξεσπάσματα αλλά και απότομες ή απερίσκεπτες αλλαγές κατεύθυνσης, ακόμη και σε ατυχήματα. Αποφύγετε συγκρούσεις με άτομα του περιβάλλοντός σας, γιατί μπορούν πολύ εύκολα να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να δημιουργηθούν καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε τελεσίδικη διακοπή σχέσεων. Δεν είναι η κατάλληλη εποχή για ριζικές αλλαγές και πειραματισμούς στην ζωή σας, εκτός και αν αυτές σας επιβληθούν.

Ιχθείς

Οι δυσκολίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν περάσει και εσείς μπορείτε πια να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Μην θυσιάζετε τις αξίες σας μόνο και μόνο για να κατακτήσετε κάτι που θέλετε πολύ. Επενδύστε στην ομαδική δουλειά και η επιτυχία θα σας βρει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αφιερώστε χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από την παρουσία των οποίων θα ανανεωθείτε και σεις.