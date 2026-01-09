Ηλεία - Απίστευτο βίντεο: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος αναποδογυρίζει αυτοκίνητο εν κινήσει

Ένα απίστευτο βίντεο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου, με το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου και την ανατροπή αυτοκινήτου που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στην Ηλεία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το ilialive.gr, ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει σαν καρυδότσουφλό το αυτοκίνητο και το αφήνει αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο.

Η οδηγός σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το σοκ ήταν ισχυρό.