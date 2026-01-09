Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία - Απίστευτο βίντεο: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος αναποδογυρίζει αυτοκίνητο εν κινήσει

Ηλεία - Απίστευτο βίντεο: Η στιγμή που α...

Ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει σαν καρυδότσουφλό το αυτοκίνητο και το αφήνει αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο

Ένα απίστευτο βίντεο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου, με το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου και την ανατροπή αυτοκινήτου που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στην Ηλεία.

 Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το ilialive.gr, ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει σαν καρυδότσουφλό το αυτοκίνητο και το αφήνει αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο.

 Η οδηγός σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το σοκ ήταν ισχυρό.

Ειδήσεις Τώρα

«Ήταν ήδη πεθαμένος», λέει ο χειρουργός του «Άγ. Ανδρέα» για τον Κ. Μπασιλάρη

Σέρρες: Στη φυλακή ο 15χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

Πάτρα: Ανακαλούνται γνωστές σοκολάτες από τον ΕΦΕΤ- ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ηλεία Ανεμοστρόβιλος

Ειδήσεις