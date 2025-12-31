Χανιά: 27χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο με πυρετό και πέθανε λίγες μέρες μετά

Τραγωδία παραμονές της Πρωτοχρονιάς στα Χανιά καθώς έφυγε από τη ζωή μια 27χρονη που εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο.

Για το τραγικό περιστατικό μίλησε στο cretalive.gr ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας. Όπως τόνισε, η νεαρή γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα υψηλού πυρετού και νοσηλεύτηκε στην Παθολογική Κλινική, όπου οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στις προβλεπόμενες εξετάσεις και παρακολούθηση της κατάστασής της.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της αντιμετώπισε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην Καρδιολογική Κλινική, όπου αρχικά καταγράφηκε βελτίωση της κλινικής της εικόνας. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και η 27χρονη κατέληξε.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου της, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ιατροί έχουν ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.