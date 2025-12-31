Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Χανιά: 27χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο με πυρετό και πέθανε λίγες μέρες μετά

Χανιά: 27χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο με...

Η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ιατροί έχουν ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής

Τραγωδία παραμονές της Πρωτοχρονιάς στα Χανιά καθώς έφυγε από τη ζωή μια 27χρονη που εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο.

Για το τραγικό περιστατικό μίλησε στο cretalive.gr ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας. Όπως τόνισε, η νεαρή γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα υψηλού πυρετού και νοσηλεύτηκε στην Παθολογική Κλινική, όπου οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στις προβλεπόμενες εξετάσεις και παρακολούθηση της κατάστασής της.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της αντιμετώπισε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην Καρδιολογική Κλινική, όπου αρχικά καταγράφηκε βελτίωση της κλινικής της εικόνας. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και η 27χρονη κατέληξε.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου της, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ιατροί έχουν ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Ειδήσεις Τώρα

Στο νοσοκομείο 13χρονη από χρήση κάνναβη: Την εντόπισε η μητέρα της από το smartwatch

Εντυπωσιακές εικόνες από την Πρωτοχρονιά στις χώρες του κόσμου - LIVE

«Μαζί στη ζωή και στον θάνατο»- Ζευγάρι ηλικιωμένων «έφυγε» με λίγες ώρες διαφορά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χανιά Υψηλός Πυρετός

Ειδήσεις