Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Δεκεμβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Σήμερα, 22 Δεκεμβρίου, η εκκλησία μας τιμά σύμφωνα με το Εορτολόγιο τη μνήμη των Αναστασίας Φαρμακολύτριας, Αγίου Ζωίλου, Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ – Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ, Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα*
Ζωΐλος, Ζωΐλα
Ιακώβ
Γιακουμής*
Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr