Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Δεκεμβρίου

Σήμερα, 22 Δεκεμβρίου, η εκκλησία μας τιμά σύμφωνα με το Εορτολόγιο τη μνήμη των Αναστασίας Φαρμακολύτριας, Αγίου Ζωίλου, Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ – Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ, Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα*

Ζωΐλος, Ζωΐλα

Ιακώβ

Γιακουμής*

Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.