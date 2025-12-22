Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Κριός

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

Ταύρος

Προσπαθήσετε να μην γίνετε εύκολα επικριτικοί για τους γύρω σας. Είναι εύκολο να επικρίνετε τους χειρισμούς των άλλων, αναλογιστείτε όμως ότι η στάση σας δεν θα βοηθήσει κανέναν και θα πληγώσετε άτομο που σας αγαπούν. Χαρείτε όμορφες ερωτικές στιγμές με το ταίρι σας, για όσους είναι δεσμευμένοι. Οι ελεύθεροι ίσως να κάνουν μια γνωριμία που θα τους φέρει έναν κεραυνοβόλο έρωτα…

Δίδυμοι

Θα υπάρξει αλλαγή κάποιων σχεδίων σας, ίσως δε προκύψουν ορισμένες ματαιώσεις ή απροσδόκητα συμβάντα. Οι εκπλήξεις μπορεί να είναι πολλές, όχι πάντοτε ευχάριστες. Επιρροή θα δεχτεί και ο αισθηματικός τομέας, καθώς σε φθαρμένες ή προβληματικές σχέσεις θα έρθει οριστικούς χωρισμούς, ενώ σε υγιείς ένα μεγαλύτερο δέσιμο.

Καρκίνος

Η μέρα σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε τα πλάνα σας, μια και θα σας έρθουν όλα βολικά. Είστε ένα άτομο που μπορεί να προκαλεί με την εκκεντρική του εμφάνιση ή συμπεριφορά, δεν παύετε όμως να έχετε πολλές συμπάθειες που θα σας βοηθήσουν. Οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια πνοή και να μην αντανακλούν μόνο τις τρέχουσες ανάγκες ή επιδιώξεις σας.

Λέων

Είναι μια εξαιρετική μέρα για τα επαγγελματικά σας η σημερινή, αρκεί να είστε πρακτικοί και προσγειωμένοι. Η ρεαλιστική δράση είναι αυτή που θα σας εξασφαλίσει την επιτυχία των στόχων σας. Αποφύγετε να δώσετε συνέχεια στις προκλήσεις και εντάσεις του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Τα άστρα δεν ευνοούν τα οικονομικά. Κόψτε σπατάλες, μην κάνετε επενδύσεις και περιορίσετε τις απαιτήσεις των άλλων

Παρθένος

Ίσως να είστε λίγο κακοδιάθετοι σήμερα αλλά δεν θα πρέπει να αφήσετε την μέρα να πάει χαμένη. Προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής ή της εποχής και αντιμετωπίστε με θετική διάθεση τις προκλήσεις. Δεν είναι η καριέρα όλη σας η ζωή και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στον επαγγελματικό τομέα, μην τα μεταφέρετε στην σχέση σας, γιατί θα βλάψετε και την προσωπική σας ζωή.

Ζυγός

Πρόκειται για μια μέρα που αναμένεται να φέρει ξεκαθαρίσματα, τα οποία είναι πολύ πιθανόν να είναι οριστικά και αμετάκλητα. Σκοτεινά μυστικά μπορεί να γίνουν γνωστά ή περίεργες υποθέσεις ενδέχεται να διαλευκανθούν. Σε κάποιες περιπτώσεις οι επιπτώσεις των αποκαλύψεων μπορεί να είναι καταστροφικές και να χρειαστεί να ξεκινήσει κανείς από το μηδέν.

Σκορπιός

Η μέρα θα σας βοηθήσει να ατενίσετε με μεγαλύτερη σιγουριά το μέλλον σας. Μην αμφιβάλετε για τις δυνατότητες, τις ικανότητες ή τα ταλέντα σας και αδράξτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για αλλαγές. Μην διστάζετε να απαλλαγείτε από ότι δεν εξυπηρετεί πια τους στόχους σας ή δεν είναι πια αποδοτικό. Τα συνηθισμένα πράγματα έπαψαν πια να σας εμπνέουν, οπότε χρειάζεστε καινούργια ερεθίσματα για να πάτε μπροστά.

Τοξότης

Οι νεωτερισμοί στην δουλειά σας θα σας εκνευρίσουν σήμερα, γιατί θα σας βγάλουν από την συνηθισμένη ρουτίνα σας. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να γίνουν αναπροσαρμογές που θα προσφέρουν νέα δυναμική. Η διαίσθηση σας είναι ιδιαίτερα τονισμένη σήμερα και σας κατευθύνει να μείνετε μακριά από τα πολύβουα πλήθη. Μην αναζητάτε λογικές εξηγήσεις και ερμηνείες…

Αιγόκερως

Η μέρα θα φέρει έντονο πάθος και θα σας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με οτιδήποτε σας εκστασιάζει. Είναι ιδανικές οι συνθήκες να αφιερώσετε κάποιες ώρες στην μελέτη ή στο διάβασμα, ικανοποιώντας την βαθύτερη ανάγκη σας για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη. Και στο επαγγελματικό περιβάλλον θα σας βοηθήσει η συμβατή με σας φλογερή ενέργεια της μέρας να διαχειριστείτε τα ζητήματα που θα ενσκήψουν με αποτελεσματικό τρόπο.

Υδροχόος

Είναι μια μέρα που θα φέρει αισιοδοξία, ευκαιρίες και καλές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική χρονική στιγμή να εκπονήσετε σχέδια, λόγω του πολύ καλού ενστίκτου που θα έχετε αλλά και του προσεκτικού σας προγραμματισμού. Ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ευνοούνται, όπως και οι σπουδές ή οι μελέτες. Μέσα από την εύνοια της μέρας μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη οι πάσης φύσης επιχειρηματικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις, όπως και οι εκκρεμείς νομικές υποθέσεις.

Ιχθείς

Έχοντας τους στόχους σας πάντοτε κατά νου, χειριστείτε τις υποθέσεις σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη τους. Μην χάνετε τον προσανατολισμό σας, παρασυρμένοι από τον ρυθμό της μέρας. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε τρόπους σύνδεσης της καθημερινής σας ζωής με το πιο πνευματικό κομμάτι της ύπαρξης σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να ισορροπήσετε πνευματικά και να επιτύχετε όσα ονειρεύεστε.