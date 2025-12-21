Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

Κριός

Σήμερα ανεβάζετε ταχύτητες για να καταφέρετε όλα εκείνα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν ή να μπουν στην σειρά. Θα σας εκνευρίζουν ωστόσο οι γύρω σας, που δεν θα ακολουθούν τους ξέφρενους ρυθμούς σας. Δεν θα χάνετε την ευκαιρία να υπενθυμίζετε σε κάποιον να αναλάβει τις ευθύνες του ή να κυνηγήσει προθεσμίες που λήγουν, είτε πρόκειται για συνεργάτες, είτε για το ταίρι σας. Ίσως να μην καταφέρετε ωστόσο να έχετε τα γρήγορα αποτελέσματα που προσδοκάτε, γιατί πολλά πράγματα χρειάζονται χρόνο για να γίνουν.

Ταύρος

Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.

Δίδυμοι

Ωραία είναι να ζει κανείς αυθόρμητα και απρογραμμάτιστα, το πλανητικό σκηνικό όμως θα σας φέρει αντιμέτωπους με τις ευθύνες σας και θα απαιτήσει από σας λεπτομερή προγραμματισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, αναμοχλεύει μνήμες προ πολλού ξεχασμένες και σας ταξιδεύει σε πιο αθώες εποχές. Χαρείτε αυτό το αναπάντεχο flash-back…

Καρκίνος

Τα χειρότερα έχουν περάσει και μπορείτε να αντικρίσετε και πάλι τον ήλιο κατάματα, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Πήρατε τις αποφάσεις που έπρεπε για τις επόμενες κινήσεις σας και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε μπροστά. Ωστόσο υπάρχει έντονα ο κίνδυνος να ερωτευθείτε για μια ακόμη φορά το λάθος για σας άτομο. Επιτέλους θα πρέπει να ωριμάσετε και να θέστε νέα κριτήρια για τους επίδοξους ερωτικούς σας συντρόφους.

Λέων

Το πλανητικό σκηνικό φέρνει εντάσεις και σημαντικές λογομαχίες, είτε με μέλη της οικογένειας σας, είτε με φιλικό πρόσωπο. Θα πρόκειται για σύγκρουση μεγατόνων που μπορεί να προκαλέσει διακοπή σχέσεων. Στα επαγγελματικά σας η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι μεν σημαντικοί παράγοντες, πρέπει όμως να ξέρετε και προς τα πού οδηγείτε την καριέρα σας. Βάλτε στόχους και ακολουθήστε σταθερή πορεία.

Παρθένος

Υπάρχει η υποψία μιας νέας αρχής στον αέρα σήμερα. Μπορεί να είναι μια νέα συνεργασία, μια αλλαγή καριέρας που πλησιάζει ή ακόμη και μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική σας ζωή, όπως μια νέα σχέση ή ένας γάμος. Διατηρήστε τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, φροντίζοντας παράλληλα για την καλή φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας.

Ζυγός

Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλεια για τις πράξεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και ανακάλυψη του εαυτού σας, γι' αυτό ετοιμαστείτε για κάποιες αλλαγές και ακούστε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας.

Σκορπιός

Η μέρα θα σας φέρει αντιμέτωπους με κάποιες από τις φοβίες σας. Καταπολεμήστε τον πανικό και ενεργήστε με ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Αποβάλετε τις φοβίες σας που σας περιορίζουν και αφήστε το φως να μπει στην ζωή σας. Προσοχή στην ένταση με αγαπημένα πρόσωπα ή οικογενειακό περιβάλλον σήμερα! Εάν χάσετε την ψυχραιμία σας και βάλετε τις φωνές, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να χάσετε το δίκαιο σας. Με την διπλωματία θα καταφέρετε περισσότερα.

Τοξότης

Η μέρα μπορεί να γεννήσει ανησυχίες για την οικονομική σας σταθερότητα, καθώς τα δείγματα που λαμβάνετε δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Είναι καιρός να αναζητήσετε τρόπους να αυξήσετε τα εισοδήματά σας, ενδεχομένως μέσα από μια πρόσθετη απασχόληση. Υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστείτε την στήριξη των ανθρώπων της οικογένειας σας στην προσπάθεια σας αυτή.

Αιγόκερως

Νοσταλγία θα φέρει η μέρα, να επισκεφτείτε τα μέρη που μεγαλώσατε ή τις τοποθεσίες με τις οποίες συνδέεστε με παιδικές μνήμες. Υπάρχει για κάποιους το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια σχέση του παρελθόντος ή να πάρετε την απόφαση να συγκατοικήσετε με έναν σύντροφο. Η μέρα ευνοεί επίσης ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως είναι η αγορά κάποιας έκτασης ή ενός σπιτιού. Μην βιάζεστε ωστόσο να πάρετε οριστικές αποφάσεις, πριν εξετάσετε προσεκτικά τα δεδομένα.

Υδροχόος

Ίσως θα πρέπει να χαμηλώσετε τον πήχη των προσδοκιών σας σήμερα και να βάλετε τους προσωπικούς ή επαγγελματικούς σας στόχους σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Αφιερώστε λίγο χρόνο στους αγαπημένους σας σήμερα και ξεχάστε τις έγνοιες. Φροντίστε επίσης την υγεία σας ή για την καλή σας φυσική κατάσταση.

Ιχθείς

Συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια χαρακτηρίζουν την μέρα σας, που σας επιτρέπει να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ευλογίες που έχετε. Μια θετική μέρα για εσάς, με πάρα πολύ ενέργεια και μια γενικότερη διάθεση να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Φροντίστε την φυσική σας κατάσταση, εντάσσοντας λίγη άσκηση στο πρόγραμμα σας. Μην ξεχνάτε όμως να παρέχετε την βοήθεια σας στους λιγότερο τυχερούς…