Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025.

Κριός

Είναι μια καλή μέρα η σημερινή για να λύσετε εκκρεμείς οικογενειακές υποθέσεις. Η ευγένεια και η γενναιοδωρία του χαρακτήρα σας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μέρας, εάν καταφέρετε να χαλαρώσετε και αφεθείτε να εκφραστείτε ελεύθερα.

Ταύρος

Οι πλανητικές επιρροές σήμερα θα φέρουν σύντομα αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Προσπαθήστε να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια και την κοινωνική σας άνοδο. Από αισθηματικής πλευράς τα πράγματα είναι καλύτερα και η αισιοδοξία θα επανέλθει σύντομα στην καρδιά σας. Επωφεληθείτε από την εύνοια της σημερινής μέρας και ταχτοποιήσετε μια οικονομική σας υπόθεση.

Δίδυμοι

Τα οικονομικά σας βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή σήμερα! Θα αντιμετωπίσετε πιέσεις και θα πρέπει να είστε ενήμεροι για το πώς πρέπει να κινηθείτε σωστά. Η διαδικασία ίσως να είναι μακροχρόνια, γι’ αυτό αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Δραστηριοποιηθείτε και μην περιμένετε να πέσει το Μάνα εξ ουρανού… Προσέξτε επίσης τι εύχεστε σήμερα, γιατί οι ουρανοί είναι ανοιχτοί και μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα βιώσετε…

Καρκίνος

Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα ή μια νέα ευκαιρία καριέρας που προκύπτει. Χαρείτε τα νέα, οργανώστε όμως εγκαίρως και σε ρεαλιστική βάση τα επόμενα βήματα σας. Κάποιο άτομο από το στενό σας περιβάλλον δεν φημίζεται για την εντιμότητα του και το ξέρετε. Είναι καιρός να το απομακρύνετε για να μπορέσετε να ηρεμήσετε…

Λέων

Σας απασχολεί η δουλειά σας σε τέτοιο βαθμό που σας απορροφά τελείως. Έχετε την ευκαιρία να εμπνεύσετε τους γύρω σας και να τους συσπειρώσετε γύρω από ένα κοινό σκοπό. Μην είστε όμως επιθετικοί με όσους δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ταχύτητα της σκέψης σας. Πάρτε αποστάσεις από κάτι που δεν είναι αποτελεσματικό ή παραγωγικό και αφιερώστε χρόνο και σε άλλου τομείς της ζωής σας.

Παρθένος

Θα έρθετε αντιμέτωποι με τον εαυτό σας σήμερα, μια και θα κληθείτε να παλέψετε με τις φοβίες σας, αναφορικά με τον συναισθηματικό σας δεσμό. Μην αναζητάτε απαντήσεις στον σύντροφό σας, γιατί εσείς είστε το πρόβλημα που θα πρέπει να λύσετε…Κατά τα άλλα, ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με την υγεία και την ευεξία σας, που την παραμελήσατε αισθητά τον τελευταίο καιρό.

Ζυγός

Η μέρα θα φέρει την επίλυση κάποιων σημαντικών εκκρεμοτήτων, είτε αυτές αφορούν έγγραφα ή υποθέσεις που χρονίζουν. Η επικοινωνία με αδέλφια, συγγενείς ή γείτονες θα είναι γόνιμη, αλλά ίσως να διακόψετε κάθε επαφή με άτομα που δεν εκπέμπετε πλέον στα ίδια μήκη κύματος. Ότι δεν λειτουργεί πλέον θα πρέπει να φύγει από την ζωή σας, για να δημιουργήσει χώρο για το καινούργιο.

Σκορπιός

Η μέρα είναι ευνοϊκή να συζητήσετε τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες σας. Μην κουράζετε το νευρικό σας σύστημα και βρείτε διέξοδο εκτόνωσης. Οικονομικές συμφωνίες και συνεργασίες μπορεί να επιτευχθούν εύκολα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να πάρετε αποφάσεις για τις οικονομικές σας υποθέσεις. Μυστικές συμφωνίες, συμβόλαια και επενδύσεις σας περιμένουν.

Τοξότης

Σήμερα θα βρεθούν στο επίκεντρο ζητήματα δανείων, γονικών παροχών ή διατροφών. Μπορείτε να βρείτε λύσεις και να απαλλαγείτε από τα προβλήματα, εάν το αποφασίσετε. Εκπλήξεις ίσως υπάρξουν στα αισθηματικά σας, με μια επανασύνδεση με έναν παλαιότερο σύντροφο ή με μια καινούργια παθιασμένη σχέση.

Αιγόκερως

Η ονειροπόληση θα είναι έντονη κατά την διάρκεια της μέρας, το ίδιο και οι φαντασιώσεις. Προσοχή χρειάζεται να μην ενδώσετε σε πλατωνικές σχέσεις ή ανεκπλήρωτους έρωτες, γιατί δεν θα μπορείτε να αντιληφθείτε την πραγματικότητα ή να διαβάσετε τις προθέσεις των γύρω σας σωστά. Είναι μια μέρα ωστόσο που βοηθάει την δημιουργική ή καλλιτεχνική σας φύση να μεγαλουργήσει.

Υδροχόος

Δυσκολίες και εντάσεις χαρακτηρίζουν την εργασιακή σας μέρα. Σας λείπει η πλήρης εικόνα για να μπορέσετε να χειριστείτε τις καταστάσεις με επιτυχία. Φροντίστε να βρείτε τα κομμάτια που λείπουν και ενεργήστε μετά… Θα μπορούσατε να θέστε σε εφαρμογή κάποιες νέες δημιουργικές σας ιδέες στον επαγγελματικό τομέα που θα αποδώσουν σημαντικά στο εγγύς μέλλον, εάν έχετε σαφή εικόνα και στόχους.

Ιχθείς

Η ελλιπής προετοιμασία σε ένα επαγγελματικό θέμα μπορεί να σας στοιχίσει! Η στήριξη των συναδέλφων ή συνεργατών όμως θα είναι καθοριστικής σημασίας για την τελική έκβαση. Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο λάθους στον οικονομικό τομέα. Προσέχετε να μην παραπέσουν οι λογαριασμοί σας, μην κάνετε επενδύσεις, ξεχάστε τις πιστωτικές σας κάρτες και διπλοτσεκάρετε τα πάντα που έχουν σχέση με χρήματα.