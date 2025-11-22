Δύναμή μας, η βάση μας

Η παράταξή μας, έχει ως κύτταρό της τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας και του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Ο πυρήνας του κυττάρου της, όμως. ήταν, είναι και θα είναι η βάση της, οι άνθρωποι που διαχρονικά στηρίζουν αυτά τα πιστεύω πορεύονται με αυτές τις αξίες και τις μεταλαμπαδεύουν από γενιά σε γενιά. Γι’ αυτό τον λόγο πορεύτηκε διαχρονικά σταθερή σε περιόδους κρίσεων και ιδεολογικών διαψεύσεων και καταρρακώσεων και μάλιστα αντιμετώπισε με ευθύνη ανεξαρτήτως κόστους κάθε πρόκληση που ήρθε αντιμέτωπη η χώρα μας.

Η κομματική βάση, η νεολαία, οι εργαζόμενοι, όλοι οι πολίτες, είναι αυτή που δημιούργησαν τους ισχυρούς δεσμούς στην παράταξη και έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ιστορικότητα και τη διαχρονικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Η δύναμη του κόμματος σίγουρα προέρχεται από μια ικανή ηγεσία που μπορεί να ανταποκριθεί με ευθύνη στα μικρά και μεγάλα ζητήματα του τόπου και των πολιτών, αλλά η βάση αυτής της δύναμης, είναι η ενεργή παρουσία των ανθρώπων με τον αγώνα τους και τη συμμετοχή τους. Η βάση είναι αυτή που κρατά ζωντανό και εξωστρεφές το κόμμα και προσθέτει, ανοίγοντας τον δρόμο για το μέλλον της χώρας και της παράταξης, κάνοντάς τη να συμβαδίζει με την εποχή της.

Η Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας, αποτελεί μια ιστορική οργάνωση και μέρος αυτής της προσπάθειας, προωθώντας τις ιδέες του κόμματος σε τοπικό επίπεδο και ενισχύοντας τη διασύνδεση και την ουσιαστική επαφή του κόμματος με τους πολίτες. Η απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας, πηγάζει από την πεποίθησή μου ότι η συμμετοχή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι μεγάλες, η ανάγκη για παραγωγικό και δημιουργικό διάλογο, υπευθυνότητα, σύγχρονες ιδέες και ουσιαστική παρουσία δίπλα στον πολίτη είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Η Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα επιθυμούμε να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε πολίτη, κάθε ηλικίας και σε κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Να αναδείξει τις ευκαιρίες και να διευρύνει δυνατότητες της περιοχής μας, να στηρίξει την κοινωνική συνοχή και να προωθήσει εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα και θα δώσουν νέα πνοή στον τόπο μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συλλογική δουλειά και ενότητα.

Στόχος μου είναι να συμβάλω και να προσθέσω στο έργο για μια Δ.Ε.Ε.Π. ανοιχτή, εξωστρεφή. σύγχρονη και αποτελεσματική, όπως είναι τα τελευταία χρόνια στο Νομό μας. Μια Δ.Ε.Ε.Π. που θα ενθαρρύνει την ενεργή ενασχόληση των νέων ανθρώπων, θα αξιοποιεί την εμπειρία των παλαιότερων και θα λειτουργεί με όραμα για την Αχαΐα του αύριο. Μια Δ.Ε.Ε.Π. σαν αυτή που έχει χτίσει με πολλή δουλειά και πολιτική δράση, ο Πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος Αντώνης Κουνάβης και γι’ αυτό αποφάσισα να συστρατευτώ στο πλευρό του, για μια δυνατή παράταξη στο νομό μας, για ένα δυνατό νομό που θα δημιουργεί ευκαιρίες και θα αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα.

Η επόμενη μέρα απαιτεί να είμαστε όλοι παρόντες με ενότητα, με πολλή δουλειά, με αποφασιστικότητα και συλλογικότητα για μια ανοιχτή, σύγχρονη, εξωστρεφή και μεγάλη παράταξη, μια παράταξη με ιστορικό παρελθόν, δυναμικό παρόν και ελπιδοφόρο μέλλον! Η βάση μας, οι άνθρωποί της, είναι οι εγγυητές τη δύναμης και της ελπίδας.

Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλώς μια κομματική παράταξη. Είναι οι ιδέες, οι αξίες, οι αρχές της και η ιστορία της που ενώνει γενιές και γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Γιατί η παράταξη είμαστε όλοι εμείς!