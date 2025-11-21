Ένα «δώρο» ντροπής προς τις Ένοπλες Δυνάμεις

Την παραμονή της Εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου και της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων —μια ημέρα ιδιαίτερης τιμής, μνήμης και αναγνώρισης της αποστολής των στελεχών μας— η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει ένα «μεγάλο δώρο» στους στρατιωτικούς μας. Ένα δώρο όμως που, αντί να τιμά, πληγώνει, υποτιμά και υπονομεύει όσους υπηρετούν την Πατρίδα.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» παρουσιάζεται επικοινωνιακά ως πρόοδος. Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελεί ένα νομοσχέδιο απαξίωσης, που αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες των στελεχών, υποβαθμίζει τον ρόλο τους και μετατρέπει τη στρατιωτική ιεραρχία σε πεδίο πειραματισμών.

Οι εγωιστικές και ιδιοτελείς τακτικές του κ. Δένδια συνεχίζονται αμείωτες. Αφού προετοίμασε το νομοσχέδιο με ανακρίβειες, το υποστήριξε δημόσια χρησιμοποιώντας σκληρούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, επιχειρώντας να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να παρουσιάσει μια τεχνητή εικόνα «αναγκαίων αλλαγών».

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, επέλεξε να φέρει το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση ανήμερα της γιορτής των ανθρώπων που υπηρετούν την Πατρίδα. Μια κίνηση προκλητική, που αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις αγωνίες των στελεχών, αλλά ούτε καν σέβεται τον συμβολισμό της ημέρας.

Η Ελληνική Λύση είναι ξεκάθαρη:

Είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτό το νομοσχέδιο.

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε ρύθμιση που μειώνει, αποδυναμώνει ή ταπεινώνει τους ανθρώπους που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής άμυνας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν χρειάζονται “μεταρρυθμίσεις” που τις απογυμνώνουν από το κύρος τους, αλλά πραγματική στήριξη, ενίσχυση, αξιοκρατία και ουσιαστική αναβάθμιση του έργου και της καθημερινότητάς τους.

Η Πολιτεία οφείλει να ακούει τα στελέχη της, όχι να τα αγνοεί.

Οφείλει να τιμά, όχι να προσβάλλει.

Οφείλει να χτίζει εμπιστοσύνη, όχι να καλλιεργεί απογοήτευση.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις αξίζει σεβασμός, ειλικρίνεια και ευθύνη. Όχι επικοινωνιακά τεχνάσματα και νομοσχέδια που υπονομεύουν τον πυλώνα της εθνικής ασφάλειας.