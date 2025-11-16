Συμπεράσματα από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη

Συμμετείχα στο πρόσφατο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που φέτος διοργανώθηκε στην ακριτική Αλεξανδρούπολη. Ήταν το πιο μαζικό της σύγχρονης αυτοδιοικητικής ιστορίας, με συμμετοχή δημάρχων και δημοτικών συμβούλων από όλη τη χώρα. Ήταν και από τα πλέον κρίσιμα, καθώς τα προβλήματα των δήμων έχουν πλέον συσσωρευτεί και απαιτούνται άμεσες και γενναίες λύσεις. Ο κοινός τόπος της αγωνίας όλων είναι οι ανυπέρβλητες δυσκολίες στη διαχείριση των αρμοδιοτήτων. Συνοψίζονται στην έλλειψη πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών, υλικών), στα εμπόδια των διαδικασιών και της γραφειοκρατίας, στην απουσία εργαλείων και διευκολύνσεων από το κεντρικό κράτος, στο ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι ακόμα τόσο… αυτο-διοίκητη, τελικά. Πανομοιότυπες διαπιστώσεις, παρεμφερείς διατυπώσεις, μικρο-διαφοροποποιήσεις στις προτάσεις.

Παρότι το κλίμα ήταν βαρύ –λόγω ακριβώς αυτών των αρνητικών εξελίξεων, που αφορούν όλους τους δήμους πανελλαδικά- διαφάνηκε και φως. Προέρχεται από το πάθος, τις γνώσεις και την εμπειρία εκείνων των αυτοδιοικητικών που δεν σκοπεύουν να παραιτηθούν της προσπάθειας και του αγώνα. Και δεν αναφέρομαι σε όσους επαναλαμβάνουν συνέχεια τα ίδια ανεφάρμοστα, «κατηγορούν για να κατηγορούν» και εκτοξεύουν άσφαιρα λεκτικά πυρά για να ικανοποιούν συγκεκριμένα ιδεολογικά ακροατήρια. Το φως εκπέμπεται από αυτούς που έχουν επιλέξει να είναι «αυτοδιοικητικοί και μόνο», που έχουν απεκδυθεί κάθε κομματικό μανδύα, που διεκδικούν για τους δήμους με αξιώσεις και επιχειρήματα, που για ότι ζητούν διαθέτουν ισχυρή τεκμηρίωση που δεν αμφισβητείται. Συνάντησα αρκετούς τέτοιους στην Αλεξανδρούπολη.

Το τελικό ψήφισμα δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε. Η ψηφοφορία «τραυματίστηκε» από διάσπαση δυνάμεων λόγω κομματικών προσεγγίσεων, παρά τις προσπάθειες για σύγκλιση, παρά την ισχυρή ταύτιση στα περισσότερα που είχαν ως τότε ακουστεί. Μένει ακόμα απόσταση να διανυθεί πριν ομογενοποιηθεί το αυτοδιοικητικό κίνημα α’ βαθμού. Μα ο δρόμος έχει ήδη ανοίξει και περπατιέται. Συνέδριο το συνέδριο, συνάντηση τη συνάντηση, συζήτηση τη συζήτηση. Με μόνους απόντες όσους έχουν διαλέξει να μην συνομιλούν, να μην επικοινωνούν, να μην δικτυώνονται. Ας είναι, αργά ή γρήγορα αυτούς θα τους απομονώσουν οι τοπικές κοινωνίες.

Στα χιλιόμετρα της επιστροφής από την ακριτική Θράκη, αποκωδικοποίησα τις σκέψεις με τις οποίες άφησα αυτή την τριήμερη γιορτή των δήμων: Ζήλεψα που η Αλεξανδρούπολη φιλοξένησε τρεις χιλιάδες ανθρώπους και τους ικανοποίησε όλους με τις ομορφιές και τις υπηρεσίες της. Χάρηκα που συναναστράφηκα δημάρχους που ασχολούνται αποκλειστικά με τους δήμους τους και δεν καμώνονται πως θα λύσουν αυτοί όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Ενθουσιάστηκα με τον βαθμό ωριμότητας της πλειοψηφίας που αντιμετωπίζει σήμερα την αυτοδιοίκηση ως πραγματικά ανεξάρτητη, αδιαφορώντας για κομματικούς ταγούς και πολιτικά γραφεία. Αισιόδοξος γύρισα στην Πάτρα -είναι που πλέον οι ανεξάρτητοι μιλούν και ακούγονται όλο και περισσότερο, άρα ο κόπος αποδίδει. Συνεχίζουμε…