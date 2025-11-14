Τρία ζώδια δεν έχουν καλή διάθεση αυτό το διάστημα

Όταν αλλάζει η εποχή, αλλάζει έντονα και η διάθεση τριών ζωδίων και αυτό το παρατηρούμε κυρίως την περίοδο του φθινοπώρου.

Όπως αναφέρει το bovary.gr για πολλούς, το φθινόπωρο σημαίνει δροσερές μέρες, ατμοσφαιρική ομίχλη το πρωί και πολύχρωμα δάση. Γενικότερα, για εκείνους είναι μία όμορφη εποχή με όμορφες εικόνες που λατρεύουν. Ωστόσο, άλλοι αντιμετωπίζουν αυτή την εποχή με μία δυσφορία. Βλέπουν τις ημέρες ως γκρίζες, δεν αντέχουν τη βροχή και θα προτιμούσαν να ξεκινήσουν μία «χειμερία νάρκη», ξυπνώντας πάλι με την άνοιξη.

Για όσους υποφέρουν από αυτή την έντονη φθινοπωρινή μελαγχολία, να ξέρουν ότι το ζώδιο μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο. Ειδικότερα, τρία συγκεκριμένα ζώδια φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από τις αλλαγές της διάθεσης κατά τη διάρκεια της τρίτης εποχής του έτους.

Τα τρία ζώδια που μελαγχολούν αυτή τη περίοδο

Δίδυμοι

Ως ζώδιο του αέρα, οι Δίδυμοι αγαπούν τον ήλιο και τη ζέστη. Όταν λοιπόν βλέπουν ότι το φθινόπωρο κάπως τα στερούνται, τότε αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως μία επίθεση από το σύμπαν. Την περίοδο αυτή οι Δίδυμοι περπατούν με κακή διάθεση κάτω από την βροχή η οποία επιδεινώνεται όταν ο ήλιος αρχίζει και δύει νωρίς το απόγευμα.

Για τους Δίδυμους, η ιδανική λύση είναι να αναζητήσουν τον ήλιο σε πιο νότια μέρη, αφήνοντας πίσω τους τη μουντή φθινοπωρινή ατμόσφαιρα.

Τοξότης

Ο Τοξότης απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο, γεμίζοντας το καλοκαίρι με ταξίδια, κοινωνικές εκδηλώσεις, νέες γνωριμίες και εμπειρίες γενικότερα. Το φθινόπωρο όμως περιορίζει αυτές τις δυνατότητες, αφού οι άνθρωποι προτιμούν τη ζεστασιά του σπιτιού πίνοντας τσάι ή σοκολάτα, αντί να το ζουν στο έπακρο τις νυχτερινές ώρες.

Για τον Τοξότη, η φθινοπωρινή μελαγχολία συνδέεται με την αναμονή για τις γιορτές των Χριστουγέννων όπου και πάλι επιστρέφει κατά κάποιο τρόπο στο εαορταστικό mood της καλοπέρασης.

Καρκίνος

Οι πρώτες φθινοπωρινές μέρες φαίνονται στον Καρκίνο αρκετά ευχάριστες. Απολαμβάνει να μένει στον χώρο του, να χαλαρώνει και να ασχολείται με την καθαριότητα και την οργάνωση μέχρι να λάμψει κάθε γωνιά του σπιτιού.

Ωστόσο, ακόμη και ο πιο τακτοποιημένος χώρος μπορεί να γίνει μονότονος. Για παράδειγμα, μία σειρά στην τηλεόραση μπορεί να από στιγμή χαλάρωσης να μετατραπεί σε φυλακή. Η διάθεση του Καρκίνου χειροτερεύει ακόμα και με έναν μοναχικό φθινοπωρινό περίπατο. Έτσι λοιπόν, η καλύτερη λύση βρίσκεται σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Να φροντίσει και να περιποιηθεί τα αγαπημένα του πρόσωπα με το να καλέσει τους φίλους του στο σπίτι και να διώξει αποτελεσματικά την μελαγχολία του φθινοπώρου που τον έχει καταβάλλει.