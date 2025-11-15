Συνταγή για μακαρονάδα με μανιτάρια του Gordon Ramsay

Διάφορα είδη μανιταριών, η χαρακτηριστική τραγανότητα των φουντουκιών και η πλούσια γεύση του τυριού μασκαρπόνε.

Όλα σε ένα πιάτο! Όταν μιλάμε για τον Gordon Ramsay, θα ήταν εύκολο να αναφερθούμε σε σύνθετα και απαιτητικά πιάτα.

Ωστόσο, η ιδιοφυία του σεφ έγκειται επίσης στην ικανότητά του να κάνει άριστες μια σειρά από γρήγορες και προσιτές συνταγές. Αυτή η κρεμώδης πάστα είναι μια σαφής απόδειξη αυτού: ένα πιάτο που είναι εξαιρετικά απλό να φτιαχτεί, αλλά ταυτόχρονα νόστιμο και πολυδιάστατο σε γεύση.

Το πραγματικό μυστικό βρίσκεται στην ποιότητα και την ισορροπία των βασικών υλικών. Η σάλτσα φτιάχνεται από ένα μείγμα τριών διαφορετικών μανιταριών, το καθένα από τα οποία συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλούσιου και πολυεπίπεδου αρωματικού πιάτου.

Το μασκαρπόνε δένει τα πάντα μαζί, λιώνει και προσφέρει στη σάλτσα μια κρεμώδη και βελούδινη υφή. Σύμφωνα με τον Ramsay, ο ιδανικός συνδυασμός για μια τόσο έντονη και απορροφητική σάλτσα είναι μια πάστα που μπορεί να την απορροφήσει πλήρως.

Το πάχος και η κεντρική τρύπα των μπουκατίνι το κάνουν την ιδανική επιλογή, ικανή να συγκεντρώσει την ιδανική ποσότητα σάλτσας σε κάθε μπουκιά. Ωστόσο, η ευελιξία της σάλτσας με μασκαρπόνε και μανιτάρια επιτρέπει τέλεια αποτελέσματα με οποιοδήποτε άλλο σχήμα πάστα που είναι “ανθεκτικό”.

Ένα πιάτο που, παρά τον λίγο χρόνο προετοιμασίας, σίγουρα θα φωτίσει τις φθινοπωρινές σας μέρες!

Υλικά

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

5-6 φέτες καστανά μανιτάρια

3-4 φέτες μανιτάρια πορτομπέλλο

Μια χούφτα μανιτάρια πλευρώτους, κομμένα σε λωρίδες

175 ml λευκό κρασί

2 κλαδάκια δεντρολίβανου, ψιλοκομμένα φύλλα

250 γρ μπουκατίνι (ή παρόμοιο σχήμα ζυμαρικών)

Θαλασσινό αλάτι

3 κουταλιές της σούπας μασκαρπόνε

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 κουταλάκια του γλυκού λάδι τρούφας

Μια χούφτα φουντούκια, ψημένα και χοντροκομμένα

50 γρ τυρί παρμεζάνα (ή χορτοφαγική εναλλακτική), ψιλοτριμμένο

Οδηγίες