Καρκίνος του μαστού: Πόσοι άνδρες πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα

Ο καρκίνος του μαστού κόστισε το 2022 τη ζωή 70 άνδρες στην Ελλάδα και η χώρα μας αποτελεί μία από τις μόλις τέσσερις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όπου οι θάνατοι των ανδρών από τη νόσο είναι αυξημένοι.

Συνολικώς 1.100 άνδρες πέθαναν το 2022 από καρκίνο του μαστού στην ΕΕ, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat).

Οι ακριβείς αιτίες του φαινομένου δεν είναι γνωστές. Πριν από λίγα χρόνια, όμως, μελέτη που είχε διεξαχθεί στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας είχε δείξει ότι συχνά οι άνδρες πάσχοντες στη χώρα μας φέρουν ορισμένους παράγοντες κινδύνου.

Όπως είχαν γράψει οι γιατροί στην ιατρική επιθεώρηση Anticancer Research, είχαν εξετάσει 22 άνδρες με καρκίνο του μαστού. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 63 χρόνια. Οι 9 ήταν υπέρβαροι, οι 10 έπασχαν από υπέρταση και οι 12 ήταν καπνιστές. Οι περισσότεροι είχαν έναν έως τρεις παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του μαστού.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου (ACS), ο κίνδυνος να αναπτυχθεί καρκίνος του μαστού στους άνδρες αυξάνεται με παράγοντες όπως:

Η προχωρημένη ηλικία

Τα περιττά κιλά

Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ (πάνω από 2 ποτά την ημέρα για τους άνδρες)

Οι παθήσεις του ήπατος (επηρεάζουν την ορμονική ισορροπία στο σώμα)

Το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού

Ορισμένα κληρονομούμενα ογκογονίδια

Η έκθεση στην ακτινοβολία κ.λπ.

Καρκίνος του μαστού στις γυναίκες

Εκτός από τους 1.100 άνδρες, ο καρκίνος του μαστού κόστισε τη ζωή το 2022 και σε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες. Ανήλθαν σε 84.300, οι 1.966 εκ των οποίων ήταν από την Ελλάδα.

Συνολικά, ο καρκίνος του μαστού προκάλεσε στις γυναίκες της Ευρώπης:

Το 16,4% όλων των θανάτων από κακοήθη νόσο

Το 3,3% των θανάτων από όλες τις αιτίες

Το υψηλότερο ποσοστό επί του αριθμού θανάτων από όλες τις αιτίες, ο καρκίνος του μαστού το προκάλεσε στο Λουξεμβούργο (4,8%). Ακολουθούν η Ιρλανδία (4,5%) και η Μάλτα (4,3%).