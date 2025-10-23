Βήχας στα παιδιά: Οι διατροφικές παγίδες που τον επιδεινώνουν

Ο βήχας μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα ενός κρυολογήματος ή γρίπης, μπορεί να είναι δείγμα αλλεργίας ή ακόμη και γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, όποιος όμως και αν είναι ο λόγος ύπαρξης του, το βέβαιο είναι πως μας ταλαιπωρεί.

Αν δε η διάρκεια του είναι μεγαλύτερη των 10ημερών τότε η επίσκεψη στο γιατρό για έναν ενδελεχή έλεγχο επιβάλλεται, καθώς έτσι μπορεί να προλάβουμε τις υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν και σε χρόνια βρογχίτιδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Dr Susanna Kemper όπως όλα τα συμπτώματα στον ανθρώπινο οργανισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο βήχας εξυπηρετεί μια λειτουργία, βοηθάει στην απομάκρυνση των ερεθιστικών ή μολυσματικών παραγόντων από τα πνευμόνια και την αναπνευστική οδό. Επομένως η συμπτωματική καταπολέμηση οποιουδήποτε βήχα ούτε χρειάζεται ούτε είναι ωφέλιμη. Και πράγματι αυτό επιβεβαιώνεται από την επιστημονική τεκμηρίωση, που αποτυγχάνει να βρει όφελος από την χρήση διαφόρων αντιβηχικών.

Ευτυχώς, για την αντιμετώπιση του ως σύμπτωμα ενός κρυολογήματος υπάρχουν αρκετές φυσικές λύσεις ανακούφισης μέχρι αυτό να κάνει τον κύκλο του.

Φτιάξτε την παραδοσιακή κοτόσουπα

Όταν βήχουν τα παιδιά σας, το πρώτο βήμα είναι να φτιάξετε την παραδοσιακή κοτόσουπα. Προσθέστε φρέσκα λαχανικά και βράστε τη σούπα για πολλή ώρα, έτσι γίνεται τρομερά δυναμωτική και κάνει θαύματα!

Αφαιρέστε από τη διατροφή του το αγελαδινό γάλα και τις μπανάνες

Εναλλακτικά, το κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα είναι πάντα καλύτερο για τα παιδιά, ή μπορείτε να προτιμήσετε γάλα σόγιας, αμυγδάλου κλπ. Οι δυστυχώς αγαπημένες μπανάνες απαγορεύονται ειδικά το χειμώνα γιατί δεν είναι στην εποχή τους και δημιουργούν πολύ φλέγμα στον οργανισμό, όπως και το αγελαδινό γάλα.

Δώστε φυτικά ροφήματα

Φτιάξτε τσάι βουνού με λίγη ρίγανη και λίγο θυμάρι μέσα και προσθέστε ακατέργαστο μέλι για γλύκα (αφού κρυώσει μέχρι τους 40°C για να μην καταστραφούν τα ενεργά συστατικά του). Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε ποιοτικά φυτικά σιρόπια.

Ζεστά μπάνια και εντριβές

Λίγα πράγματα βοηθούν τόσο ένα παιδί που βήχει όσο ένα ζεστό μπάνιο, τρίψιμο με μια χοντρή ζεστή πετσέτα μετά και μια καλή εντριβή σε στήθος, πλάτη και πατούσες! Χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο, βαλσαμέλαιο ή Winter balm. Αν το παιδί σας είναι κάτω των 18 μηνών, βράστε και μια κατσαρόλα θυμάρι για 10 λεπτά με κλειστό καπάκι και προσθέστε τη στο μπάνιο του! Στο τέλος, μην ξεχάσετε ζεστές κάλτσες.

Αφήστε τα να βγουν έξω έστω και για λίγο

Ακόμη και τα άρρωστα παιδιά χρειάζονται λίγο καθαρός αέρας και έστω λίγη ώρα εκτός σπιτιού για να αισθανθούν καλύτερα. Έτσι βελτιώνεται και πιο γρήγορα η κατάσταση της υγείας τους, δεν εμποδίζεται. Κρατήστε το παιδί σας μέσα στο σπίτι μόνο αν φαίνεται ξεκάθαρα πως χειροτερεύει όταν το πάτε έξω (βλέπετε δηλαδή πως βγαίνοντας απ ́ το σπίτι γκρινιάζουν περισσότερο, χειροτερεύει ο βήχας κλπ.).

Δώστε ένα ομοιοπαθητικό σκεύασμα

Η λίστα αυτή δεν θα ήταν πλήρης χωρίς έστω μια αναφορά στην Ομοιοπαθητική. Φορέστε το καπέλο του Σέρλοκ Χολμς και παρατηρήστε καλά το βήχα του παιδιού σας: από τί προκλήθηκε, πότε χειροτερεύει ή καλυτερεύει, τι τον ανακουφίζει έστω προσωρινά, ποια άλλα συμπτώματα τον συνοδεύουν, τί διάθεση έχει γενικά το παιδί. Αυτά είναι τα απαραίτητα, πολύτιμα στοιχεία για να επιλέξετε καλά ένα ομοιοπαθητικό σκεύασμα που θα βοηθήσει το παιδί σας!