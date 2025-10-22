Πάτρα: Fake news και ενημέρωση στο επίκεντρο ημερίδας του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Με επίκεντρο την αξιοπιστία της ενημέρωσης στην εποχή της παραπληροφόρησης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στην Πάτρα, ημερίδα με θέμα: «Η αξιοπιστία της ενημέρωσης στον καιρό των Fake News».

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ).

Η ημερίδα είχε ως στόχο την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, τις επιπτώσεις τους στην ενημέρωση, τη δημοκρατία και την πολιτική συνοχή, καθώς και την ανάγκη για καλλιέργεια κριτικής σκέψης και αξιολόγησης της πληροφορίας από τους πολίτες.

Την έναρξη της ημερίδας πραγματοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της υπεύθυνης ενημέρωσης και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας ως θεμέλια της δημοκρατίας.

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρεβρέθηκε και ο Δήμαρχος Αθηνάιων Χάρης Δούκας.

Κατά τη διάρκειά της, παρουσιάστηκε έκθεση παλαιών φύλλων εφημερίδων από το αρχείο του Μουσείου Τύπου, με θέμα: «Η εκλογική συμμετοχή του Ανδρέα Παπανδρέου στην Αχαΐα από το 1961 έως το 1981», προσφέροντας ένα ιστορικό και δημοσιογραφικό πανόραμα της εποχής.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον δημοσιογράφων, φοιτητών, πολιτών και μελών της τοπικής κοινωνίας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διαρκούς εγρήγορσης απέναντι στην παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή.